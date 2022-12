Reggina-Inter, la felicità del Club Reggio Nord: “siamo tifosi nerazzurri, ma l’evento è un bene per tutta la città”

21 Dicembre 2022 13:47

Lo abbiamo scritto, e lo ribadiamo: l’amichevole Reggina-Inter di domani è una grande occasione un po’ per tutti. Il ritorno di una big del calcio italiano a Reggio Calabria significa attirare le attenzioni, almeno per un giorno, anche dei paesi limitrofi. A ridosso del Natale, con buona parte dei fuori sede già in città, si uniranno anche i tanti provenienti dalla Sicilia e dall’alta Calabria. Sullo Stretto, però, non mancano i tifosi di fede nerazzurra. Tra questi, i componenti dell’Inter Club Reggio Nord, un gruppo di supporters nerazzurri nato di recente e che sarà ovviamente presente al Granillo domani. Interessante era capire le sensazioni e le emozioni del momento anche dal loro punto di vista, quello di reggini che tifano Inter e che sono già super emozionati per l’evento.

“Verranno tantissimi Club dalla Sicilia e dalla Calabria”, afferma ai microfoni di StrettoWeb Pasquale Falcone, tesoriere dell’Inter Club. Disponibilissimo al telefono, si dimostra sin da subito sincero e diretto sulla sua fede calcistica: “io sono nato a Reggio ma sono stato sempre tifoso dell’Inter, solo dell’Inter, lo dico senza problemi. Anziché avere una doppia fede, preferisco tifare una squadra sola. Il calcio è bello, regala emozioni, è giusto tifare per ciò che si sente di tifare. Forse noi nati negli anni ’80 abbiamo vissuto un periodo in cui ancora la Reggina non calcava i grandi palcoscenici, potrebbe essere questo il motivo”.

Questo ritrovo di tifosi nerazzurri è nato nello Stretto da poco, da questa estate: “insieme al Presidente Luigi Romeo avevamo già in mente di creare un Club da prima del Covid, ma poi a causa della pandemia ci siamo visti poco, così abbiamo iniziato da questa estate. Io – ammette – sono rimasto stupito da una cosa: piano piano, in poco tempo, ci siamo ritrovato con 102 adesioni. Non pensavo potessero esserci così tanti tifosi, tanti soci, dalla sola area reggina, per gran parte dalla zona Nord. Anche perché per formare un Club bisogna averne almeno 50″. E ovviamente tutti loro non vedono l’ora di incontrare i propri beniamini domani: “siamo contentissimi dell’arrivo dell’Inter a Reggio. Quando una big del calcio italiano viene in città è sempre bello. E poi credo che faccia bene anche alla nostra città, come quando la Reggina era in Serie A. Tante persone verranno al centro dalla mattina e poi, come dicevo, ci saranno anche Club dalla Sicilia e dalla Calabria”, in quest’ultimo caso ben 16 gruppi. “Tanti di noi saranno nel settore ospiti – afferma Pasquale – ma altri si metteranno negli altri settori, perché c’è chi è anche tifoso amaranto”.

A proposito di Reggina, non può che far piacere la presenza in città di Pippo Inzaghi, nonostante per buona parte della carriera sia stato legato ai colori milanisti, eterni rivali dei nerazzurri: “personalmente è un piacere la presenza del mister, anche perché fratello del nostro Simone. Tempo fa mia figlia era in gita con la scuola, abbiamo incontrato mister Filippo e abbiamo scattato qualche foto, lui è stato disponibilissimo. E poi penso che dal punto di vista calcistico sia un valore aggiunto anche in fase di mercato: gli basta una telefonata e può convincere chiunque a venire. Io mi auguro che la Reggina possa ritrovare la Serie A, anche per tutto l’indotto economico che ne deriva”. Ed è anche un motivo in più, per Pasquale e gli altri componenti del Club, di vedere l’Inter da vicino senza fare chilometri: “3-4 trasferte l’anno me le faccio, spesso a San Siro, ma quest’anno anche a Salerno, Napoli, Roma, Lecce”. Ma questa volta l’Inter è “sotto casa”, un’occasione da non perdere.