La sfuriata di Lippi, un giovane Balotelli, Cordoba al 90′ e l’incubo Recoba: la storia di Reggina-Inter al Granillo

1 novembre 2008. A questa data risale l’ultimo Reggina-Inter della storia. Giovedì 22, alle ore 18, le due squadre torneranno però ad affrontarsi al Granillo dopo 14 anni. Sarà in occasione dell’amichevole dei fratelli Inzaghi, utile soprattutto ai nerazzurri per testare la condizione della squadra dopo la lunga pausa Mondiale e la ripresa del campionato. Per gli amaranto, invece, una splendida occasione per tornare ad ospitare una big e per organizzare una bella festa di Natale in attesa della chiusura del 2022 ad Ascoli. E’ la prima volta che le due squadre si affrontano in amichevole, finora lo avevano fatto in Serie A (9 volte) e in Coppa Italia (2), per un totale di 11 scontri. Il bilancio è nettamente a favore dell’Inter, con 7 vittorie; 3 invece i pareggi e una sola vittoria amaranto, a suo modo storica.

Si tratta del 2-1 in rimonta dell’1 ottobre 2000, 1ª giornata di campionato del secondo torneo in assoluto degli amaranto in A. Segna Recoba (autentico incubo, come vedremo), pareggia Possanzini, Marazzina fa 2-1. Quella gara passò alla storia per la conferenza post partita di Marcello Lippi, una furia davanti ai microfoni ed esonerato dopo qualche ora dal Presidente Moratti. Fu, quella, una vittoria illusoria per la Reggina, che successivamente ne perse 8 di fila, sprofondando negli inferi. La storia poi è nota: una bellissima rimonta nel ritorno non bastò ad evitare la B dopo lo sfortunato pareggio contro il Verona. In tutti gli altri successi, zero vittorie. Ci sono i pari per 0-0 nel 2005 e nel 2007 nonché quello in Coppa Italia sfortunato del 2003, dove la Reggina fu a un passo dall’eliminare i nerazzurri agli ottavi di finale: al gol di Leon (a San Siro finì 2-1 e quindi l’1-0 premiava gli amaranto) rispose Cruz con un tiro da lontanissimo al 93′ che beffò Belardi, il quale fece autogol. C’è un comun denominatore nelle sfide tra Reggina e Inter al Granillo: i gol nel finale dei lombardi, spesso segnati da Recoba. La prima volta a novembre 1999, in una delle prime gare di A degli amaranto: il sudamericano segnò al 90′ in una partita che fu a rischio fino all’ultimo per via del problema agibilità Granillo. Lo stesso replicò poi nel 2002, rispondendo all’1-1 di Nakamura su rigore all’89’. Gli anni successivi furono Adriano e Martins i mattatori, oltre a un giovane… Balotelli. In una gara di Coppa Italia del 2007, infatti, l’attaccante mise a segnò una doppietta e si fece conoscere al mondo italiano e, poi, europeo. L’ultimo scontro è invece nel novembre 2008: Maicon e Vieira portano avanti l’Inter, Cozza e Brienza la riprendono ma a segnare il gol decisivo, per i nerazzurri, è Cordoba, sempre al 90′, quel minuto tanto prezioso per i lombardi in terra reggina. Di seguito tutti i precedenti, a corredo alcune immagini delle sfide e, in basso, qualche video.

Reggina-Inter, i precedenti

SERIE A – 28 novembre 1999 (11ª giornata)

Reggina-Inter 0-1: 90′ Recoba (I)

SERIE A – 1 ottobre 2000 (1ª giornata)

Reggina-Inter 2-1: 10′ Recoba (I), 45′ Possanzini (R), 50′ Marazzina (R)

SERIE A – 22 settembre 2002 (2ª giornata)

Reggina-Inter 1-2: 7′ Vieri (I), 89′ Nakamura rig. (R), 90′ Recoba (I)

COPPA ITALIA – 17 dicembre 2003 (gara di ritorno ottavi di finale, andata terminata 2-1 a San Siro)

Reggina-Inter 1-1: 38′ Leon (R), 93′ aut. Belardi (I)

SERIE A – 28 marzo 2004 (27ª giornata)

Reggina-Inter 0-2: 40′ aut. Bonazzoli (I), 90′ Adriano (I)

SERIE A – 15 gennaio 2005 (19ª giornata)

Reggina-Inter 0-0

SERIE A – 18 dicembre 2005 (16ª giornata)

Reggina-Inter 0-4: 2′ Cordoba (I), 15′ Martins (I), 40′ Adriano (I), 92′ Pizarro (I)

SERIE A – 7 aprile 2007 (31ª giornata)

Reggina-Inter 0-0

SERIE A – 20 ottobre 2007 (8ª giornata)

Reggina-Inter 0-1: 18′ Adriano (I)

COPPA ITALIA – 19 dicembre 2007 (gara d’andata ottavi di finale)

Reggina-Inter 1-4: 14′ Crespo (I), 30′ Balotelli (I), 50′ Pettinari (R), 61′ Solari (I), 85′ Balotelli (I)

SERIE A – 1 novembre 2008

Reggina-Inter 2-3: 9′ Maicon (I), 23′ Vieira (I), 34′ Cozza (R), 53′ Brienza (R), 90′ Cordoba (I).