Lamezia Terme, petizione popolare per la pulizia dei fiumi cittadini | FOTO

4 Dicembre 2022 13:07

“È iniziata dal quartiere Sambiase una raccolta firme, promossa dai cittadini per denunciare lo stato di abbandono in cui versa il torrente Cantagalli, che attraversa il centro di Sambiase fino a Sant’Eufemia. Condizione analoga per tutti i fiumi che attraversano la città. Pare si tratti di un argomento tabù, salvo poi spendere parole da libro cuore quando accadono calamità naturali, come quelle accadute proprio nelle ultime ore in Calabria“.

È quanto si legge in un comunicato stampa a firma di Comunicato stampa Massimo Cristiano (Italexit Lamezia). “I cittadini non chiedono grandi interventi: semplicemente che i torrenti che attraversano la città di Lamezia, e non solo, vengano ripuliti da alberi, arbusti, sterpaglie e detriti vari per consentire il normale deflusso dell’acqua.

Nelle ultime ore, causa maltempo, molti fiumi sono esondati ed hanno invaso strade e abitazioni. Ecco perché non bisogna assolutamente perdere tempo. – continua Cristiano – Abbiamo più volte visitato fisicamente i torrenti del lametino e ribadiamo che la situazione è drammatica, ed è un rischio costante per l’incolumità fisica dei cittadini. Ecco perché non bisogna assolutamente perdere tempo. La petizione popolare è indirizzata al sindaco di Lamezia, al presidente della Provincia, al presidente della Giunta regionale“.