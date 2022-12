Nella notte di Tolotti brilla la stella della Viola: Balic meglio di Messi, Crema sconfitta 81-64

18 Dicembre 2022 19:43

Ultima gara del 2022 quella coincidente con il 13° turno del Girone B di Serie B. La Pallacanestro Viola torna sul parquet a una settimana dal ko in trasferta contro Vicenza. I reggini, alla ricerca di due punti importanti per smuovere la classifica che li vede fanalino di coda del campionato, affrontano Pallacanestro Crema. Prima della partita, un sentito omaggio a Gustavo Tolotti, grande ex neroarancio nativo proprio di Crema.

E nel ricordo del grande Gus i neroarancio raccolgono 2 punti importantissimi per il prosieguo della loro stagione. Primo quarto a ritmi bassi, con percentuali pessime al tiro. Secondi 10 di gioco con Spizzichini, Renzi e Provenzani abili a scavare un solco che porta all’intervallo sul +8. Nell’intervallo toccante commemorazione nel ricordo di Gustavo Tolotti, con la famiglia protagonista.

Il momento perfetto per fare il pieno di motivazioni ed energie per il secondo tempo. Viola aggressiva, pronta ad attaccare la partita alla giugulare: +22 il vantaggio prima degli ultimi 10 di gioco che, gestiti con attenzione dai neroarancio, sono per lo più garbage time. Finisce 81-64. Nella serata della contemporaneità del Mondiale, vinto dall’Argentina di Messi, Balic versione fa meglio anche della ‘Pulce’ e chiude con 14 punti, 10 rimbalzi e 8 assist (a due dalla tripla doppia!). Renzi chiude in doppia doppia con 18 punti e 10 rimbalzi. Ottima la prova di Provenzani che porta in dote dalla panchina 16 punti.

Pallacanestro Viola-Pallacanestro Crema LIVE

Fine partita! – La Pallacanestro Viola vince la terza gara della sua stagione!

4°Q – Tripla di Ballati, finisce qui. 81-64

4°Q – Due per Fazioli. 81-61

4°Q – Ancora Renzi a bersaglio, altri 2. 81-59

4°Q – Renzi fa 2/2 dalla lunetta. 79-59

4°Q – Farina, due punti. 77-59

4°Q – Tirpla di Fazioli, l’ultimo a mollare dei suoi. 75-59

4°Q – Due su due dalla lunetta per Provenzani. 75-56

4°Q – Fazioli in lunetta, due liberi dentro. 73-56

4°Q – Wiltshire in sottomano, difficile ed efficace. 73-54

4°Q – Provenzaniii tripla! 73-52

4°Q – Ziviani in lunetta: 2/2. 70-52

4°Q – Solo retina per Provenzani dalla media! 70-50

4°Q – Fazioli in lunetta: 1/2. 68-50

4°Q – Farina, taglio backdoor premiato da Balic, due in sottomano. 68-49

4°Q – Wiltshire in lunetta: 2/2. 66-49

4°Q – Tripla di Fazioli. 66-47

4°Q – Stoppatona di Renzi su Crespi!

4°Q – Bischetti a rimbalzo offensivo, sempre attentissimo, due punti. 66-44

4°Q – Tecnico al coach di Crema, Renzi realizza. 64-44

4°Q – Ziviani, due punti. 63-44

4°Q – Due con fallo per Balic! Libero extra dentro! 63-42

Fine 3°Q! – Dopo l’omaggio a Gustavo Tolotti, la Viola scende in campo alla grande e chiude +18 il terzo periodo di gioco. Doppia doppia per Renzi (13 punti e 10 rimbalzi). Balic va per la tripla doppia con all’attivo 11 punti, 8 rimbalzi e 6 assist.

3°Q – Renzi fermato con un fallo: 2/2 dalla lunetta. 60-42

3°Q – Bischetti in lunetta: 2/2. 58-42

3°Q – Schiacciata Crespi! 56-42

3°Q – Due per Balic dalla media. 56-40

3°Q – Tripla di Wiltshire, Bolignano chiama timeout! 54-40

3°Q – Crespi accorcia. 54-37

3°Q – Balic trova Bischetti nel traffico, 2 punti! 54-35

3°Q – Tripla di Farina! 52-35

3°Q – Bischetti in lunetta: 1/2. 49-35

3°Q – Stepanovic accorcia. 48-35

3°Q – Tripla di Farina! 48-33

3°Q – Due pe Renzi! 45-33

3°Q – Balic dalla media, solo retina. 43-33

3°Q – Renzi risponde. 41-33

3°Q – Fazioli subito a canestro. 39-33

Fine 1°Tempo! – Gran secondo quarto della Viola che chiude a +8. Sono 10 i punti di Spizzichini, 7 per Balic e Renzi.

2°Q – Renzi da sotto, al vetro, sulla sirena! 39-31

2°Q – Assist di Balic per Bischetti, altri due in penetrazione. 37-31

2°Q – Marchini in lunetta: 2/2. 35-31

2°Q – Ancora Fazioli. 33-31

2°Q – Marchini dalla media. 33-29

2°Q – Due con fallo per Crespi: libero extra fuori. 31-29

2°Q – Fazioli accorcia. 31-27

2°Q – Renzi da sotto, gran lavoro. 31-25

2°Q – In lunetta Wiltshire fa 1/2. 29-25

2°Q – Renzi in lunetta: 1/2. 29-24

2°Q – Crespi batte Renzi. 28-24

2°Q – Balic si incunea in area, due con il sottomano. 28-22

2°Q – Stepanovic in lunetta: 1/2. 26-22

2°Q – Tripla di Provenzani! 26-21

2°Q – Tripla di Esposito. 23-21

2°Q – Situazione confusa, ma Bischetti e Provenzani fanno un recupero impossibile! Il Play neroarancio mette anche due punti con tanto di fallo: libero extra out… peccato. 23-18

2°Q – Wiltshire in lunetta: 1/2. 21-18

2°Q – Gancio di Spizzoooo. 21-17

2°Q – Spizzichini dalla media. 19-17

2°Q – Fazioli a bersaglio. 17-17

2°Q – Marchini, 2 punti. 17-15

2°Q – Due per Crespi. 15-15

2°Q – Provenzani per il sorpasso. 15-13

2°Q – Spizzichini, 2 punti. 13-13

Fine 1°Q! – Si segna pochissimo nei primi 10 minuti e alla Viola, tutto sommato, va bene così. Esce la tripla del vantaggio Marchini, letteralmente sputata fuori dal ferro. Reggini sotto di 2. Percentuali da 3 rivedibili: 0/5 per la Viola, 1/6 per Crema. Da 2 non va meglio: 5/12 e 5/13.

1°Q – Spizzichini dalla media. 11-13

1°Q – Wiltshire, dormita neroarancio. 9-13

1°Q – Altri due per Balic con il sottomano. 9-11

1°Q – Due con fallo per Balic: libero dentro. 7-11

1°Q – Stepanovic, tripla. Bolignano chiama timeout. 4-11

1°Q – Troppo facile per Wiltshire da sotto. 4-8

1°Q – Spizzichini, di forza, di voglia, con contatto. 4-6

1°Q – Crespi, sfrutta bene i blocchi Crema. 2-6

1°Q – Wiltshire, due punti. 2-4

1°Q – Crespi pareggia i conti. 2-2

1°Q – Si parte! Renzi subito dalla media a bersaglio. 2-0

18:00 – Prima dell’inizio della partita un sentito minuto di silenzio in ricordo di Gustavo Tolotti

17:45 – Tutto pronto per la gara fra Pallacanestro Viola e Pallacanestro Crema, ultima gara del 2022. Neroarancio a caccia dei 2 punti per chiudere con un po’ di zucchero in più una prima parte di stagione amara. Presente sugli spalti anche Massimo Taibi, DS della Reggina.