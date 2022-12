New Mobility Messina: il programma degli appuntamenti tra arte, passione e innovazione | FOTO

17 Dicembre 2022 12:56

New Mobility Messina tra arte, passione e innovazione. Tantissimi tra oggi e domani gli appuntamenti in programma. Nella mattina odierna, sabato 17 dicembre, i ragazzi del Liceo Basile metteranno su tela la loro idea di mobilità del futuro in una estemporanea d’arte che si terrà all’angolo tra il viale San Martino e Piazza Cairoli. Previsto in mattinata anche un collegamento con il Liceo Basile, dove è in corso l’Open Day.

Nel pomeriggio, alle 17.00, nuovo appuntamento con le stelle dello sport. Dopo le ragazze del volley di Desi Shipping Akademia Messina, al debutto in A2, saranno con noi gli ori olimpici Silvia Bosurgi, Valerio Vermiglio e Massimo Giacoppo.

Per i più piccoli domani mattina, domenica 18 dicembre, un evento speciale promosso da Fiab. Dalle 9.30 alle 13.00 i bambini avranno a disposizione delle bici che potranno utilizzare in sicurezza su un percorso delimitato in piazza Cairoli. Obiettivo: promuovere l’uso della bicicletta negli spazi urbani.

Sempre domani mattina Primo Trofeo Città di Messina di Surplace con veicoli elettrici. Per i più grandi, in via Nino Bixio, Expo Club del Biscione mette in mostra le ALFA storiche.

Per tutta la durata della manifestazione ATM metterà a disposizione degli utenti bus elettrici di nuova generazione che, con un percorso predefinito, fungeranno da navetta verso tutte le location interessate, con lo scopo di incentivare l’utilizzo dei parcheggi di interscambio, l’uso dei mezzi pubblici e promuovere una mobilità alternativa. A tale obiettivo rispondono anche le tariffe promozionali create ad hoc per l’entrata in vigore delle aree pedonali, dall’8 dicembre all’8 gennaio, che consentiranno di utilizzare i parcheggi di interscambio ad una tariffa speciale di € 2.50 per l’intera giornata.