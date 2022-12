Migranti: arrivati i 400 profughi al Porto di Reggio Calabria, 200 saranno trasferiti a Messina | FOTO e VIDEO

11 Dicembre 2022 08:34

E’ arrivata poco fa al Porto di Reggio Calabria il peschereccio carico di 400 profughi soccorsi dalla Guardia Costiera al largo di Brancaleone: non si conoscono le nazionalità delle persone a bordo e ne’ il loro stato di salute, anche se la maggioranza sarebbero libici.

Dopo lo sbarco, 200 migranti che rimarranno a Reggio saranno trasportati a Gallico in attesa di collocamento in varie strutture. Gli altri 200 clandestini, invece, saranno trasferiti a Messina per poi essere dislocati nelle strutture dell’Isola.