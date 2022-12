18 Dicembre 2022 17:55

E’ accaduto poco fa un incidente autonomo sul Viale della Libertà a Messina. Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, un’auto è andata a finire sulle rotaie del tram andando ad oltrepassare il muretto che delimita la carreggiata.

Al momento non si conoscono le cause del sinistro che comunque non ha rallentato il traffico su una delle principali arterie di Messina.