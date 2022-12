Messina, domenica si torna in pista con la 4h Endurance | FOTO

3 Dicembre 2022 10:14

Tutto pronto al Kartodromo di Messina per la 4H Endurance che si correrà domenica 4 dicembre. Un altro appassionante atto del Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2022, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, giunto all’ottava e penultima prova in calendario. Sarà di fatto la terza gara da 4 ore del programma stagionale, dopo quelle che si sono svolte in precedenza il 13 marzo ed il 10 aprile scorsi.

Appuntamento fissato alle ore 9 sul circuito di via Ayrton Senna 2, all’uscita autostradale San Filippo, con il ritrovo dei partecipanti, il tradizionale briefing e il sorteggio dei kart, poi si accenderanno i motori per le qualifiche della durata di 10’ che stabiliranno la griglia di partenza e la gara a squadre della durata di 4 ore, tutta da vivere col fiato sospeso fino allo scadere del tempo ed alla bandiera a scacchi. Durata massima stint di 25 minuti. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Si preannuncia assai prezioso il lavoro dei commissari, col nuovo sistema di controllo della pista e l’ausilio del Var al fine di esaminare al meglio le situazioni più discusse.

Al termine si procederà alla premiazione dei vincitori della 4H Endurance ed a salire sul podio saranno le prime tre squadre di ogni categoria: F1 (Pro), F2 (Amatori), F3 (Esordienti). Come sempre, inoltre, si assegneranno i riconoscimenti ai piloti che avranno stabilito pole position e “best lap”.

In classifica generale guida Gattopardo a quota 5756 punti con scarto, davanti a Apulia RT (5527), i due team grandi protagonisti nell’arco del campionato e che sono pronti a darsi battaglia anche domenica. Dammuso Dad&Son è terzo a 3981. Seguono in graduatoria, nella F1, Trinacria R.T. (3535) e K.P.F. R.T. (3330). Nella categoria F2 saldamente al primo posto The Drifters con 3741 punti, poi L.M. R.T. (3092) e Modest Drivers (2692). Nella F3, infine, Academy K.F.P. si trova in vetta con 1847 punti. Secondo Maiden M.R.T. (1143), terzo Family RT2 (700).