Messina, presentato il calendario 2023 “Le Fontane nella Città Nuova” | FOTO

22 Dicembre 2022 12:09

Presentata nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, la nuova edizione del calendario 2023, che ha avuto per tema “Le Fontane nella Città Nuova“, realizzato con il sostegno anche economico del Club service Llyons Messina Host.

L’evento, che prosegue il percorso dell’originario progetto di Franz Riccobono e dei Llyons Messina Host: “Messina la Città Nuova”, risorta dal terremoto del 1908, è stato organizzato dalla 1 Direzione – Servizio Turismo della Città Metropolitana di Messina, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII di Messina rappresentato dalla prof.ssa Agata Tringali, con il supporto della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina, rappresentata dalla dott.ssa Virginia Buda.

L’edizione di quest’anno ha avuto come protagonisti gli studenti delle ultime due classi degli Istituti superiori di secondo grado e i rappresentati dell’associazionismo del territorio metropolitano che hanno presentato elaborati fotografici sulle fontane presenti nel territorio, tra i quali sono state selezionate le 12 foto digitali, a colori ed in bianco e nero, ritenute più rappresentative e più rispondenti ai criteri previsti dal Regolamento quali originalità, creatività, qualità e tecnica della fotografia, in coerenza con la finalità ed il tema del concorso, con le quali è stato realizzato il calendario del 2023.

A presentare l’iniziativa e a coordinare i lavori è stata la Dirigente della I direzione avv. Anna Maria Tripodo, che ha posto l’attenzione sull’importanza di un evento che ha dato ai giovani l’opportunità di soffermarsi sulle tante bellezze architettoniche della nostra città e del nostro territorio e di soffermarsi sula “invisibilità dell’evidenza” ovvero su quei particolari urbanistici e decorativi, espressioni di bellezza a volte straordinaria, non apprezzati nella fretta della quotidianità, anche se spesso sono sotto gli occhi di tutti.

Il dott. Santino Morabito, Presidente del Llyons Club Messina Host, dopo il contributo della dott.ssa Virginia Buda e della prof.ssa Agata Tringali, ha concluso i lavori ricordando il compianto prof. Franz Riccobono, direttore artistico nelle passate edizioni, sottolineando come quella odierna sia una iniziativa al servizio della città e della gente che, dopo il periodo durissimo della pandemia, ha bisogno di ritrovarsi e di avere momenti di aggregazione, ma anche di stimoli culturali e di momenti di riscoperta e di ricostruzione delle coscienze e dell’identità.

L’obiettivo di questa edizione, così come delle edizioni precedenti, vuole essere quello di avvicinare i cittadini, ed in particolare i ragazzi, alle peculiarità architettoniche ed artistiche che rendono unica la nostra città. Si è passati quindi alla consegna degli attestati di merito alle scuole che hanno partecipato alla iniziativa: I.I.S. “Antonello da Messina, Liceo Classico “Maurolico”, Liceo “Bisazza”, Liceo “E. Ainis”, Liceo Scientifico “Archimede”, Liceo Scientifico “ G. Seguenza” I.I.S. “Minutoli”.

E alle associazioni: MASCI 1, MASCI 2, RE COLAPESCE, ASSORAIDER, INSIDE MESSINA.