Reggio Calabria, l’omaggio di Santa Caterina nel memorial “Franco e Cesare Sant’Ambrogio” | FOTO

20 Dicembre 2022 11:52

Concluso il memorial “Franco e Cesare Sant’Ambrogio”. Ieri, 19 dicembre, nella palestra delle scuole elementari di Santa Caterina, si è svolta la manifestazione organizzata dalla Parrocchia e dall’Associazione “Noi per Santa Caterina” per ricordare Franco e Cesare, scomparsi prematuramente.

Dopo delle partitelle di minibasket, don Ernesto Malvi ha celebrato la Santa Messa ricordando ai presenti l’amore che i due fratelli hanno saputo donare e che noi dobbiamo saper moltiplicare e come ha affermato la moglie di Franco, la signora Carmelina, ciò che hanno saputo seminare con l’amore, ora si raccoglie.

E sia Franco che Cesare hanno dato tanto, sia dal punto di vista umano, che da quello sportivo. Le numerose persone intervenute, amici, conoscenti, sportivi hanno dimostrato con la loro presenza di essere vicini alla famiglia in questi tristi momenti. Del resto le testimonianze di alcuni amici fraterni, hanno evidenziato le qualità di Franco e di Cesare che hanno contribuito, grazie anche alla strada tracciata dai genitori, Enza ed Iliano, attraverso la pallacanestro, a condurre sulla giusta via i ragazzi di Santa Caterina divenendo, per il quartiere punto di riferimento da cui poter attingere giusti valori.

Non sono mancati momenti di commozione nel ricordare momenti vissuti con i due grandi fratelli, da parte di Pino Serranò, Presidente dell’associazione, da Mimmo Nasone ,responsabile di Libera e dal dott. Lamberti Castronuovo.