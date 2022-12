Un Granillo bellissimo al di là del risultato: la FOTOGALLERY di Reggina-Frosinone

8 Dicembre 2022 19:06

Al di là del risultato, sarebbe stato un successo. Era il sentimento predominante in città prima di Reggina-Frosinone. Il tifoso, si sa, vuole sempre vincere, ma sapere di poter giocare una partita come quelle di oggi, a queste condizioni, considerando dove si era in estate e ciò che si è fatto, è già un successo. E quindi, al di là del punteggio amaro, l’atmosfera odierna al Granillo è stata bellissima. La cornice di pubblico delle grandi occasioni, il solito caldo e coinvolgente prepartita, la Curva Sud sold out, la musica, i cori, la capolista. Quindi, al di là del risultato, è stato un successo. E noi riproponiamo, a corredo dell’articolo, la FOTOGALLERY completa del match firmata Salvatore Dato.