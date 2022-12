Earth Song: concerto di Natale per la Pace del Coro polifonico Cosma Passalacqua

27 Dicembre 2022 21:48

Commozione ed emozione hanno dominato ieri sera il Concerto di Natale per la Pace, Earth Song, del Coro polifonico Cosma Passalacqua. L’evento, che si è svolto nella Chiesa di Sant’Eufemia V.M. dell’omonimo comune aspromontano, è ormai un appuntamento immancabile per la comunità eufemiese. Il coro, impegnato anche nelle scorse settimane in diversi appuntamenti che lo hanno visto esibirsi a Reggio e provincia, è molto apprezzato ormai da anni.

Numerosi i brani eseguiti dal coro, da Evening rise all’Alleluia di Cohen, da Benedictus di Jenkins a Cinema Paradiso, La vita è bella, Happy Christmas e, ovviamente, Earth song.

“Ringrazio profondamente tutti per la presenza, il Sindaco e la Giunta comunale, le Associazioni tutte, che non ci fanno mai mancare il loro sostegno“, ha scritto oggi sul proprio profilo social il maestro Angela Luppino. Non sono mancati i ringraziamenti al Parroco, Don Marco, alla “comunità intera per trasmetterci sempre il loro calore e affetto. Siamo orgogliosi di poter prestare servizio in una piccola comunità come la nostra, che ha bisogno di stimoli e di tanta energia positiva. Mi auguro che questi momenti di condivisione possano creare sinergie e rapporti sempre più veri e onesti, per restituire al nostro paese la “bellezza” che merita“, ha concluso.