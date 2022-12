Calcio, il Bocale si rifà il look: arrivano 7 nuovi calciatori

5 Dicembre 2022 22:59

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’arrivo in biancorosso di 7 nuovi calciatori in questi primi giorni del mercato di dicembre, alcuni dei quali già scesi in campo nella partita di domenica contro la Gioiese”. Così, in una nota, la squadra reggina comunica l’ingaggio di 7 calciatori. Eccoli.