Calabria: arrestato presunto spacciatore e sequestrata marijuana | FOTO E DETTAGLI

23 Dicembre 2022 09:31

Premesso che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposta per il periodo delle festività natalizie dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di

Catanzaro, i finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme hanno eseguito mirati servizi in città.

Nel corso di tale dispositivo di prevenzione è stato controllato e sottoposto a controllo un trentottenne lametino già gravato da precedenti in materia di stupefacenti, nei confronti del quale le fiamme gialle hanno operato una

perquisizione personale, estesa al veicolo del quale si trovava alla guida. Le predette attività hanno consentito il rinvenimento, all’interno di una valigia che trasportava nel bagagliaio, di grammi 1.250 di marijuana e di € 3.050,00

detenute sulla persona, in banconote del taglio di 50,00 euro.

Alla luce delle summenzionate risultanze investigative veniva operata anche una perquisizione presso il domicilio del “fermato”, dove la Guardia di Finanza rinveniva ulteriori 400 grammi di marijuana e 17,50 grammi di hashish, nonché bilancini elettronici ed altro materiale che secondo gli investigatori veniva utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

All’esito delle operazioni la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente rinvenuta ed ha tratto in arresto il responsabile, per il quale il Pubblico Ministero disponeva gli arresti domiciliari in attesa

dell’udienza di convalida. In data 21 dicembre 2022, il G.I.P. presso il Tribunale di Lamezia Terme, all’esito dell’udienza di rito, ha convalidato l’arresto, applicando all’indagato la misura degli arresti domiciliari. Il procedimento penale pende in fase investigativa.