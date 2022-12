Automobilismo, Messina: Gattopardo vince la 4H Endurance e si laurea campione 2022

5 Dicembre 2022 22:33

L’atteso verdetto è arrivato con una gara d’anticipo. Gattopardo conquista la 4H Endurance e si laurea Campione Regionale ASI-SWS Endurance 2022, confermandosi anche per quest’anno team vincitore della specialità. Sul circuito del Kartodromo di Messina la coppia formata da Pietro Grima e Fabrizio Anello ha trionfato nell’ottava e penultima prova del campionato organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, potendo festeggiare matematicamente il titolo a squadre.

Sotto uno splendido sole, dopo le qualifiche della durata di 10’, sono state quattro ore di emozioni, sorpassi e strategie fino allo scadere del tempo. Apulia è scattato in pole position sulla griglia di partenza precedendo Gattopardo, ma lo spunto migliore in avvio lo ha avuto Dammuso, abile a portarsi al comando già nel giro iniziale. Apulia si è però ripresa la prima posizione e la bagarre per la vittoria finale è diventata accesissima. Trascorse due ore e mezza, Gattopardo primo e i tre team battistrada nello stesso giro a contendersi il successo. Alla chiusura della pit lane, con le squadre che avevano completato correttamente le soste obbligatorie (12 per la cat. F1, 13 per le altre), Gattopardo è uscito davanti a tutti, mentre Dammuso ha superato Apulia nella lotta per il secondo posto. Nei minuti conclusivi Fabrizio Anello ha portato a compimento l’opera e la festa per il team Gattopardo, al termine dei 317 giri percorsi, è stata totale. Alla bandiera a scacchi Grima e Anello hanno infatti celebrato non soltanto l’affermazione nell’ottavo atto, ma numeri alla mano anche il meritato titolo nel Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2022.

Piazza d’onore nella 4H Endurance per Filippo Leo e Ivan Bottari (Dammuso) a 18”139. Valentino Fusco e Sara La Fauci (Apulia) invece terzi ad un giro, con tanto di “best lap” (38”038) stabilito. Quarti, per Trinacria R.T., Lorenzo Tappa e Davide Romano. Ormai irraggiungibile in classifica generale Gattopardo, già campione a quota 6785 punti con scarto. Seguono Apulia (6306) e Trinacria R.T. (4189). LM Racing Team (Talluto-Minutoli) ha prevalso in gara nella F2 su The Drifters (Barbaro-Miduri), giunto a 29”545. Per la F3 si sono piazzati nell’ordine Maiden MRT, KFP Academy e EVO MRT. Come di consueto spazio, infine, alla premiazione dei vincitori della 4H Endurance ed alle prime tre squadre di ogni categoria, oltre che per pole position e “best lap”. Domenica 11 dicembre è in programma la 2H Endurance, nona ed ultima prova in calendario del Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2022, che chiuderà questa lunga stagione di impegni. Domenica 18, per finire, appuntamento con la gara Esordienti.