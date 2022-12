“Area dello Stretto”, spazio ai giovani e allo loro idee: i progetti presentati al Liceo Gullì | FOTO

21 Dicembre 2022 11:05

Si è svolto, presso il Liceo Statale “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria, l’evento “Area dello Stretto, Modello di sviluppo”. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Avalon-Onlus in collaborazione con il Liceo “T. Gullì” a completamento del progetto “Area dello Stretto: modello di sviluppo” finanziato dall’Ufficio della Presidenza della Conferenza permanente Interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello stretto (Consiglio regionale della Calabria) che ha coinvolto gli studenti del Liceo Economico Sociale, che hanno ideato progetti innovativi per la fruizione smart ed inclusiva del territorio e del patrimonio culturale delle due città metropolitane, Reggio Calabria e Messina. Le 4 idee di “Modello di Sviluppo” elaborate dagli studenti del terzo anno del Liceo Economico Sociale, sotto la guida dei docenti Antonella Bonocore e Vittoria Policriti, sono state presentate dagli stessi allievi nell’Aula Magna simulando la realizzazioni di start up per lo sviluppo e la crescita dell’area dello Stretto.

Protagonisti, come evidenziato dal Dirigente Scolastico, sono stati i giovani e la loro capacità di “fare impresa”: quattro soluzioni originali per migliorare l’accessibilità al trasporto pubblico e alle dotazioni urbane, la gestione dei rifiuti, la fruizione del patrimonio culturale anche da parte di ipovedenti. La manifestazione, a cui è stato invitato il consigliere regionale Giuseppe Neri, ha visto la partecipazione dell’Assessore Domenico Battaglia, già Presidente della Conferenza permanente Interregionale, del Dirigente Scolastico dott. Fancesco Praticò e della Presidente dell’Associazione Avalon-Onlus prof. Caterina Rossi. Nell’ambito della giornata è stato presentato dall’arch. Celestina Fazia il Masterplan per l’Area dello Stretto promosso e ideato nel 2019 da Domenico Battaglia in qualità di Presidente della stessa Conferenza e redatto da 13 professionisti con il coordinamento dell’arch. Celestina Fazia. Il Masterplan, che è stato esposto alla Biennale dello Stretto 2022 alla Batteria Siacci di Campo Calabro, rappresenta il primo documento strategico e cartografico redatto sull’Area dello Stretto (città metropolitane di Reggio Calabria e Messina) e contiene le visioni future di collocamento e riposizionamento dei territori delle due province in vista di un rafforzamento del dialogo oltremare, con e senza attraversamento stabile.