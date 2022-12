Il messinese Antonio Ricciari scalda i motori: domani al via la Dakar 2023 | FOTO

30 Dicembre 2022 13:26

Antonio Ricciari è pronto a riportare Messina e la Sicilia alla ribalta internazionale della Dakar 2023, la gara di rally raid più affascinante e più blasonata al mondo che si correrà da domani 31 dicembre al 15 gennaio 2023 in Arabia Saudita con partenza da Sea Camp.

Ricciari, che lo scorso settembre all’INTERNATIONAL BAJA TROIA TURKEY, primo impegnativo test in vista della Dakar 2023 era giunto al primo posto nella categoria TH 4 e secondo assoluto fra le auto su 31 equipaggi partecipanti, sarà l’unico concorrente siciliano ai nastri di partenza nelle categorie auto.

Correrà con il numero 788 a bordo di un Mitsubishi Pajero V 20 in questi mesi reso ancora più performante e sempre più adatto alle sue caratteristiche di guida dai tecnici della Rteam RalliArt , la sua scuderia presente per la 13esima volta alla Dakar.

Come copilota avrà accanto Simona Morosi, romana, che vanta diverse partecipazioni alla Dakar e con Antonio Ricciari ha corso insieme nella gara di settembre a Baja Troia Turkey. Ricciari è arrivato in Arabia Saudita il 27 dicembre. Insieme al suo staff ha testato la macchina, che ha superato le attente verifiche tecniche e di sicurezza disposte per tutti i piloti dall’organizzazione della Dakar 2023.

L’obiettivo è sempre quello di arrivare fino in fondo all’importante corsa internazionale e di migliorare il piazzamento dell’edizione 2022 che lo ha visto conquistare il 35esimo posto e risultando primo assoluto fra i piloti italiani presenti.

Il programma della Dakar 2023 prevede domani 31 dicembre la cerimonia dal podio di partenza ed il prologo. La prima delle 14 tappe è prevista l’1 gennaio 2023 con partenza da Sea Camp sul Mar Rosso e ritorno sempre a Sea Camp per un totale di 603 km.

564 sono i partecipanti alla corsa internazionale divisi tra moto, auto e camion in rappresentanza di 54 paesi nel mondo. L’arrivo della Dakar è previsto a Dammam sul Golfo Persico il 15 gennaio 2023. 14 le tappe della competizione con un’unica giornata di riposo il 9 gennaio.

Il percorso della Dakar Classic, categoria alla quale partecipa il messinese Antonio Ricciari è di 6542 chilometri 3350 dei quali cronometrati. 89 i veicoli iscritti. Dal 2014 non si vedeva un percorso così lungo, dove le difficoltà maggiori saranno le altissime dune del deserto ed ovviamente le tante insidie di una gara estenuante come la Dakar.