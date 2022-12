Alluvione a Messina: è un disastro, zona tirrenica in ginocchio ma non ci sono morti | FOTO e VIDEO

3 Dicembre 2022 22:20

Sta migliorando la situazione dopo ore di paura a causa del maltempo nella zona tirrenica della provincia di Messina. Per fortuna non ci sono morti ma l’area è letteralmente in ginocchio con ingenti danni. Le località più colpite dall’alluvione di oggi pomeriggio sono Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore, Rodì.

L’autostrada A18 Messina-Palermo è stata chiusa nel tratto tra Milazzo e Falcone in entrambi i sensi di marcia, poi è stata riaperta verso Messina ma è ancora chiusa in direzione Palermo. Si circola con difficoltà nelle strade statali sulle statali. Un ponte è in parte crollato a Terme Vigliatore, mentre a Barcellona Pozzo di Gotto il torrente Longano non è esondato per poco ma numerosi sono stati gli allagamenti. A Milazzo la pioggia ha completamente allagato Parco Corolla. Numerosi, quindi, gli interventi per soccorrere persone, intrappolate nelle auto sommerse dall’acqua e bloccate nelle loro case. Potenziato il dispositivo di soccorso provinciale, anche con l’invio di Vigili del Fuoco provenienti dai comandi della Sicilia orientale.

Per quanto riguarda gli accumuli pluviometrici, in poche ore sono caduti 297mm di pioggia a Novara di Sicilia, 254mm a Rodì, 209mm a Barcellona Pozzo di Gotto, 164mm a Pace del Mela, 156mm a Terme Vigliatore, 114mm a Torregrotta, 112mm a Linguaglossa

Il cielo ora è schiarito ed i forti temporali si stanno allontanando proprio sulla Calabria. Attualmente nella zona tirrenica soffia un vento di scirocco e fa caldo e domani sarà una splendida giornata di sole e clima mite.