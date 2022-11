Violento maltempo in Calabria, Lamezia in ginocchio | LIVE

20 Novembre 2022 13:59

A causa del violento maltempo che sta colpendo da ieri sera la Calabria, Lamezia Terme in queste ore è in ginocchio. Nubifragi e grandinate si sono abbattuti questa mattina con violenza sulla città calabrese dove sono stati registrati numerosi danni.

Centinaia di alberi sono stati abbattuti e sradicati dalla furia dell’acqua, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, danni anche a diverse auto lungo le strade e parecchie impalcature crollate in strada. Forze dell’ordine e protezione civile sono mobilitate per gli interventi sul territorio, nel timore che il maltempo abbia causato vittime. I fenomeni più estremi sono stati provocati da violente raffiche di vento temporalesche. Al momento la temperatura nella città catanzarese è crollata a +14°C.

Nel pomeriggio/sera dal basso Tirreno arriverà il fronte freddo che farà ulteriormente crollare le temperature e alimenterà il maltempo sulla fascia tirrenica calabrese.