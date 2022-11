Vandalizzato il pullman di Capo d’Orlando dopo la gara contro la Pallacanestro Viola | FOTO

27 Novembre 2022 20:36

Gioia in campo, ma una brutta sorpresa appena usciti dal PalaCalafiore. Una serata con un sorriso a metà per Capo d’Orlando, uscita vittoriosa dalla trasferta di Reggio Calabria contro la Pallacanestro Viola, ma che una volta arrivata nel parcheggio del PalaCalafiore, pronta per tornare in Sicilia, ha ritrovato un vetro del proprio pullman vandalizzato. Un brutto episodio che rovina il finale di una gara accesa ed emozionante.

Intervenuti prontamente, i Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, al momento ignota così come la causa e i possibili autori dell’atto di vandalismo.