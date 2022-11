Siracusano: “il Ponte sullo Stretto è acceleratore per tutte le opere connesse”

16 Novembre 2022 14:50

“L’incontro tra Governo e Regioni è stato assolutamente positivo. Ci siamo già confrontati rispetto alle scelte scellerate del precedente Ministro delle Infrastrutture, che aveva deciso di utilizzare fondi per uno studio di fattibilità sul progetto a tre campate che non si può fare. Parte di questi fondi verranno invece utilizzate per riprendere i lavori. Serve una norma che mi auguro venga inserito in Legge di Bilancio”. Così Matilde Siracusano nel corso del webinar sul Ponte sullo Stretto organizzato a Messina dal Comitato Ponte Subito. Il webinar si può seguire in diretta web tramite il link https://bit.ly/3g1zYNQ (ID riunione: 399 222 572 264 Passcode: S7uXA3).

“Il Ponte non può essere una Cattedrale nel Deserto, è questo il tema mosso dall’opposizione, ma è chiaro che questo significa anche legare le opere connesse. Il Ponte è un acceleratore per tutto il resto delle opere”, ha aggiunto.