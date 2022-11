Terremoto 4.3 a Malta: scossa avvertita anche in Sicilia

22 Novembre 2022 13:59

Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Sicilia e nella vicina Malta. Il sisma è stato avvertito in particolare nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Secondo i dati ufficiali dell’INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo ML 4.3, che ha avuto epicentro al largo della costa meridionale di Gozo a Malta. Il sisma è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle ore 13:40 ad una profondità di 18 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.