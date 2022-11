Reggio Calabria, vandalizzata una nota libreria nel centro storico | FOTO

23 Novembre 2022 22:52

La scorsa notte è stato commesso un atto vandalico in una nota libreria del centro storico a Reggio Calabria e precisamente presso lo Spazio Open – Città del Sole Edizioni sita in Via Filippini. La vetrina è stata distrutta senza che dall’interno sia stato sottratto nulla. Secondo le prime ipotesi investigative dovrebbe trattarsi della stessa mano del ladro seriale che ha colpito ben sei esercizi commerciali situati tra Via Aschenez e Via Filippini.

“I libri non li vogliono nemmeno rubare“, ha affermato a StrettoWeb il titolare della libreria, il noto editore reggino Franco Arcidiaco. “Però ci è costato il danno alla vetrina e l’amarezza mista a paura nel vedere la porta sfondata. Il problema è che c’è in città una vera emergenza sociale; una città che non ha mai conosciuto la microcriminalità da qualche mese si trova a fare i conti con scippi, rapine, furti e aggressioni“, accendendo così i riflettori su un problema purtroppo sempre più diffuso in riva allo Stretto.