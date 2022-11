Reggio Calabria, in corso lo sbarco dei migranti: tutto pronto alla palestra di Gallico | FOTO

8 Novembre 2022 09:39

Reggio Calabria, la nave Rise Above è arrivata questa mattina al porto dove ha attraccato al molo di ponente

La nave Rise Above con a bordo 89 migranti è arrivata al porto di Reggio Calabria questa mattina e proprio in questi minuti sono in corso le operazioni di sbarco dei clandestini che dopo i controlli di routine, verranno trasferiti alla palestra di Gallico già pronta per accoglierli come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.

La nave è stata scortata da 2 motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Da giorni la nave della ong Mission Lifeline si trovava davanti alla costa orientale della Sicilia in attesa dell’assegnazione di un porto. Cosa che è avvenuta ieri sera.

A bordo della nave Rise Above ci sono 89 migranti di cui 19 donne, circa 50 minori e il resto uomini. La maggior parte dei migranti provengono dalla Costa d’Avorio, e gli altri da Guinea, Tunisia, Egitto, Camerun, Burkina Faso, Liberia.

Le operazioni di sbarco al porto di Reggio, sono coordinate dalla Prefettura e sul posto sono presenti anche polizia, Guardia di finanza, capitaneria di porto, Protezione civile e l’associazione Medici del mondo.