Reggio Calabria, perdita d’acqua fra via De Nava e via Giorgio Miceli | FOTO

5 Novembre 2022 11:50

Un cittadino indignato segnala la presenza di una perdita d’acqua fra via De Nava e via Giorgio Miceli a Reggio Calabria

Pochi giorni fa avevamo dato la notizia dello spreco d’acqua derivante da due fontanelle presenti in via Ciccarello e via Argine destro Sant’Agata. Quest’oggi ci troviamo, ancora una volta, a dare notizia di una perdita d’acqua a Reggio Calabria, città che lotta periodicamente con i ben noti problemi idrici. La perdita d’acqua in questione si trova ad angolo fra via De Nava e via Giorgio Miceli. La segnalazione, effettuata alla redazione di StrettoWeb, arriva da un cittadino che sottolinea come il defluire incontrollato dell’acqua vada avanti ormai da 15 giorni.

Uno spreco immane di diversi litri d’acqua, riversati sul marciapiede antistante, come si evince dalla gallery fotografica inserita a corredo dell’articolo, che “causa danni alla struttura e può essere causa di incidenti per le persone anziane“, sottolinea il nostro lettore.