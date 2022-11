Reggio Calabria, ennesimo incidente in autostrada nel caos dei lavori di Ravagnese | FOTO

17 Novembre 2022 14:26

Ancora un incidente autostradale pochi minuti fa a Reggio Calabria, stavolta nella zona Sud della città e precisamente nella carreggiata Nord della SS106 a Ravagnese, dove sono in corso gli infiniti lavori dell’Anas per installare le barriere di cemento al posto del guard-rail centrale. Nello stesso tratto di un altro incidente verificatosi pochi giorni fa, in concomitanza con l’ingresso di alcune attività commerciali e un supermercato della zona, tre mezzi si sono scontrati e un furgone ha sbandato schiantandosi sul guard rail. Al momento si registra un ferito. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.

I lavori dell’Anas, che dovevano essere completati entro il 23 Ottobre, sono invece ancora in corso molto più a Sud del tratto in cui si dovranno completare (svincolo Arangea), dopo i ritardi accumulati per le polemiche e il lungo stop di Settembre. E’ molto difficile, se non impossibile, che verranno completati entro Natale: con ogni probabilità la città se li trascinerà anche all’inizio del prossimo anno.