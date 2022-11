Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi arrivano i nuovi dissuasori comodi anche per sedersi

3 Novembre 2022 13:25

Reggio Calabria, i nuovi dissuasori sostituiranno i vecchi panettoni gialli ormai rovinati dal tempo

Sono stati installati questa mattina e sono ancora in corso le operazioni di posizionamento dei nuovi dissuasori per il traffico sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria. I pezzi sono 277 e vengono distribuiti lungo tutto il Corso.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, l’assessore Rocco Albanese ha affermato che: “i nuovi dissuasori sono in fase di sostituzione ai precedenti perchè si tratta di una vecchia delibera portata a termine. Sono stati messi 3 per lato e insieme alla Questura abbiamo verificato e deciso dove andavano posizionati per evitare di creare possibili problemi alle pattuglie delle Forze dell’Ordine che si occupano della sicurezza sul Corso. E’ molto importante che chi dovrà occuparsi del carico e scarico merce per i negozianti, lo faccia entro le 10 di mattina, successivamente verranno sanzionati. Questi nuovi dissuasori sono anche un elemento di arredo carino e ci si può sedere data la loro forma a cubi a differenza dei precedenti che erano stondati. Non sono elementi molto pesanti e per questo potranno essere spostati facilmente anche in occasione di Festa di Madonna”.