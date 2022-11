Reggio Calabria, Claudio Baglioni incanta il Teatro Cilea: “un piacere tornare qui” | FOTO e VIDEO

12 Novembre 2022 23:34

Serata speciale, quella di oggi, a Reggio Calabria. In un sabato umido e piovoso, Claudio Baglioni incanta il Teatro Cilea. Una delle voci più importanti del panorama musicale italiano si sta esibendo all’interno del teatro in centro città, davanti a una folla piena, gioiosa ed entusiasta. Il concerto di oggi non è l’unico del cantante sullo Stretto. Più volte, nel corso della sua lunghissima carriera, Baglioni si è infatti esibito a Reggio.

“Ho cominciato al Teatro dell’Opera nel gennaio di quest’anno, ho fatto un lungo percorso di serate tra i teatri italiani. Questa sera sono al Cilea di Reggio e mi fa piacere tornare qui”, ha detto il cantante salendo sul palco prima di cominciare. Poi qualche simpatica battuta e via nel “cuore” del suo ampissimo ventaglio musicale. Di seguito il video della sua presentazione e uno spezzone di una canzone. In allegato alcune immagini.