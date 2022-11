Reggio Calabria, buche in Contrada Saracinello Enel. Lo sfogo di un cittadino: “siamo invisibili e inascoltati”

3 Novembre 2022 18:37

Il tratto di strada di Contrada Saracinello Enel – 1ª traversa rappresenta un pericolo per veicoli e persone: le segnalazioni dei cittadini restano inascoltate

“Gli abitanti sono entità invisibili che nessuno ascolta“. È la triste constatazione che un cittadino di Reggio Calabria riporta insieme alla propria segnalazione, effettuata alla redazione di StrettoWeb, riguardante lo stato del manto stradale in Contrada Saracinello ENEL – 1ª traversa. Le buche la fanno da padrone costituendo un pericolo per il transito di veicoli e persone. I cittadini, ormai esasperati dalla situazione che va avanti da quasi un anno, continuano a segnalare il problema e la sua pericolosità. La risposta? Nessuna. È sotto gli occhi di tutti, basta vedere la gallery allegata all’articolo, ma allo stesso tempo resta invisibile a quelli di chi dovrebbe occuparsene.

“Che la manutenzione stradale sia un’utopia a Reggio Calabria è ormai cosa risaputa, ma a tutto c’è un limite, soprattutto quando si lede la dignità dei cittadini che si vedono totalmente ignorati nelle loro legittime richieste. – spiega il nostro lettore – Sono passati mesi, forse quasi un anno, dalle segnalazioni fatte, anche via PEC al Comune di Reggio Calabria, affinché si intervenisse per la manutenzione del tratto stradale conosciuto come Contrada Saracinello ENEL – 1ª traversa. Un percorso obbligato per tutti coloro che debbano recarsi in qualsiasi punto della città percorrendo la SS 106.

Il problema è che della strada è rimasto ben poco: usura, mancanza di manutenzione e maltempo l’hanno resa impercorribile ed i danni ai veicoli sono sempre più ingenti per non parlare dello stato di pericolosità in cui versa.

Nonostante il problema sia stato più volte evidenziato, anche da personalità che fanno parte del mondo politico della città, ancora oggi nulla è stato fatto ed è da tenere presente la presenza di esercizi commerciali nonché di una scuola materna“.