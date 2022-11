17 Novembre 2022 13:57

Un incidente si è verificato pochi minuti fa sull’A2 Salerno-Reggio Calabria e precisamente pochi chilometri prima dello svincolo di Gallico in direzione sud a Reggio. Nel sinistro è rimasta coinvolta un’ambulanza della Polizia che si è ribaltata sulla carreggiata. Al momento non è nota la dinamica dell’accaduto ne le cause del sinistro. Il bilancio è stato di due feriti lievi trasportati in Ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia.