Reggina-Genoa torna dopo 13 anni: tutti i precedenti, da Pasino alla meteora Joelson | FOTO e VIDEO

5 Novembre 2022 19:00

Tutti i precedenti (con tanto di foto e video) di Reggina-Genoa, che lunedì si affrontano al Granillo per la 16ª volta nella storia

Dalla vecchia Serie B con il Presidente Granillo alla pesante sconfitta in A culminata con la retrocessione. Ma Reggina-Genoa, per i colori amaranto, è anche gioia e festa. La sfida di lunedì sera sarà la 16ª in assoluto al Comunale/Granillo. 15, quindi, sono stati i confronti nella storia tra amaranto e rossoblu: 13 in B, 2 in A, gli ultimi. I primi negli anni ’60, con la prima B della squadra dello Stretto. 7 le sfide in quegli anni, mentre il match ritorna poi negli anni ’90. Bei ricordi, in quel periodo. Nel 1995-1996 la Reggina riscatta i 7 gol dell’andata con la rete nel finale di Pasino per il 2-1 al Comunale. Nel 1998-1999, in un nuovo Granillo in via di costruzione, la Reggina di Bolchi (in quelle ultime 6 gare) sogna la A e accoglie il Genoa in uno stadio gremito, ma sarà 0-0. 2-2 di festa, invece, qualche anno più tardi, come ricordato da Colomba che lunedì sarà al Granillo. Gli ultimi, e unici, due confronti in A, invece, una vittoria e una sconfitta. 2-0 nel 2007 con Amoruso e la meteora Joelson (primo gol in A), per la prima vittoria stagionale; 0-1 firmato Thiago Motta l’anno dopo, in un Aprile già critico per la Reggina, che il mese dopo retrocederà in B. Di seguito tutti i precedenti, in basso i video di alcune sfide e a corredo dell’articolo alcune immagini.

Stagione 1965-1966 – Serie B

Reggina-Genoa 2-0

Stagione 1966-1967 – Serie B

Reggina-Genoa 0-0

Stagione 1967-1968 – Serie B

Reggina-Genoa 2-0

Stagione 1968-1969 – Serie B

Reggina-Genoa 0-0

Stagione 1969-1970 – Serie B

Reggina-Genoa 1-0

Stagione 1971-1972 – Serie B

Reggina-Genoa 1-0

Stagione 1972-1973 – Serie B

Reggina-Genoa 0-1

Stagione 1989-1990 – Serie B

Reggina-Genoa 0-0

Stagione 1995-1996 – Serie B

Reggina-Genoa 2-1

Stagione 1996-1997 – Serie B

Reggina-Genoa 0-0

Stagione 1997-1998 – Serie B

Reggina-Genoa 2-0

Stagione 1998-1999 – Serie B

Reggina-Genoa 0-0

Stagione 2001-2002 – Serie B

Reggina-Genoa 2-2

Stagione 2007-2008 – Serie A

Reggina-Genoa 2-0

Stagione 2008-2009 – Serie A

Reggina-Genoa 0-1