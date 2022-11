Reggina-Genoa, la FOTOGALLERY completa di StrettoWeb: dai gol all’atmosfera Granillo

8 Novembre 2022 00:12

Un vortice continuo e bellissimo di emozioni, racchiuse in oltre 90 minuti. Questo è stato, stasera, Reggina-Genoa, posticipo della 12ª giornata di Serie B. Vince la Reggina, che torna ai tre punti al Granillo dopo l’incidente di percorso contro il Perugia e il punto nelle ultime tre partite. Segnano Canotto, Aramu ed Hernani su rigore, dopo che un altro, di rigore, lo aveva fallito Menez a ridosso dell’intervallo. Si prende però la scena, ancora una volta, uno stadio spettacolare e vestito come sempre a festa nel contesto di un match, come ha detto Inzaghi alla vigilia, di Serie A.

E così c’è la bellissima coreografia iniziale della Sud, le esultanze ai gol, la concentrazione di Menez ed Hernani prima dei rigori, la “torciata” dello stadio e la solita, fantastica, festa finale. E’ tutto racchiuso nella FOTOGALLERY di StrettoWeb a cura di Salvatore Dato, da sfogliare in alto a corredo dell’articolo.