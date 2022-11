Dominio, beffa e tanto nervosismo: Reggina-Benevento finisce 2-2 tra le polemiche

27 Novembre 2022 14:28

2-2 al Granillo. Ma, per come si era messa, e considerando le occasioni e le polemiche finali, è come una sconfitta. Un punto a testa tra Reggina e Benevento, ma tanto, tanto nervosismo finale, con baruffa e forti contestazioni all’arbitro per alcune scelte e per aver innervosito la gara. Alla fine è beffa per gli amaranto, che stavano dominando e gestendo contro un avversario che poco ha fatto per pareggiare, se non sfruttando due calci piazzati. Il primo tempo, infatti, si chiude con un meritato 2-0. Pierozzi provoca un altro rigore, Pastina va di mani, Hernani non sbaglia dal dischetto. Poi lo stesso brasiliano interviene nell’azione del contropiede cominciato e rifinito alla grande da Canotto. Nella ripresa, la Reggina deve solo gestire, ed effettivamente lo fa. Il Benevento non punge, è lento, impacciato. Ma il calcio insegna che un episodio, un piazzato, può cambiare tutto. Da corner il Benevento fa 2-1, dal nulla, e la riapre. Poco dopo, altro rigore agli amaranto, prima assegnato (sembrava netto) e poi rimosso dal Var, primo episodio che innervosisce gli amaranto. Il secondo è sul corner (un altro) che porta al 2-2, con l’ingenuità della squadra di Inzaghi che va a protestare con l’arbitro per un presunto fallo su Giraudo anziché chiudere su Acampora, il segna col piattone. La Reggina reagisce, in tre minuti sfiora due volte il gol con Rivas e Hernani, prima di una zuffa finale per una rimessa laterale e di 7 minuti di recupero in cui si è giocato effettivamente solo tre. Così cambia la classifica.

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 30 Reggina 26 Genoa 23 Parma 22 Ternana 22 Bari 21 Brescia 20 Sudtirol 20 Ascoli 19 Pisa 18 Cagliari 17 Modena 17 Spal 15 Cittadella 15 Palermo 15 Benevento 15 Cosenza 14 Como 13 Venezia 9 Perugia 8

Reggina-Benevento 2-2, il tabellino

Marcatori: 21′ rig. Hernani (R), 36′ Canotto (R), 59′ Improta (B), 81′ Acampora (B).

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara (72′ Giraudo); Fabbian (85′ Liotti), Majer, Hernani; Canotto (72′ Cionek), Ménez (72′ Gori), Cicerelli (60′ Rivas). In panchina: Colombi, Bouah, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Ricci, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Benevento (3-5-2): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina (46′ El Kaouakibi); Letizia, Improta, Schiattarella (46′ VIviani),Karic (75′ Acampora), Foulon (46′ Forte); Farias (89′ Kubica), La Gumina. In panchina: Manfredini, Lucatelli, Masciangelo, Thaim, Simy, Basit, Koutsoupias. Allenatore: Fabio Cannavaro.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine. Assistenti: Domenico Palermo di Bari e Andrea Niedda di Ozieri. IV ufficiale: Daniele Rutella di Enna. VAR: Valerio Marini di Roma 1. A-VAR: Livio Marinelli di Tivoli.

Note – Spettatori 8.377, di cui 4.130 abbonati. Ospiti: 205. Ammoniti: Leverbe (B), Karic (B), Fabbian (R), Ravaglia (R), Majer (R), Cionek (R), Acampora (B), Camporese (R). Calci d’angolo: 3-5. Recupero: 4′ pt; 7′ st.

Reggina-Benevento, cronaca testuale live

90′ + – Finisce così, 2-2 con beffa al Granillo. Su 7 minuti di recupero, si è giocato per circa la metà, ma l’arbitro ha fischiato ugualmente.

90′ + – Ultimi secondi di gara, punizione da zona pericolosa per la Reggina, ma Hernani la batte malissimo.

90′ + – Animi tesi, non si sta giocando. Baruffa clamorosa dopo una rimessa laterale.

90′ – Sono 7 i minuti di recupero concessi.

88′ – Hernani da corner, la palla sfiora il palo! Tre occasioni in due minuti per la Reggina!

87′ – Punizione dai 30 metri di Hernani, Paleari in corner.

86′ – Rivas a un passo dal 3-2! Colpo di testa a botta sicura dell’honduregno, para il portiere.

85′ – Ammonito Majer, amaranto nervosi in questa fase per le scelte dell’arbitro.

82′ – Pareggia il Benevento, beffa al Granillo! La difesa è disattenta e protesta, Acampora batte col piattone e fa 2-2. Proteste amaranto per un presunto fallo su Giraudo o per un presunto fuorigioco, ma l’arbitro convalida. E Inzaghi mette Liotti per Fabbian.

77′ – Primo giallo anche per la Reggina: brutta entrata di Fabbian, in ritardo su Acampora, entrato da poco. Ancora medici in campo e altra lunga pausa.

74′ – Altro cambio anche per il Benevento. In questa fase si sta giocando pochissimo, c’è da attendersi un recupero lungo.

70′ – Triplo cambio per Inzaghi: entrano Cionek, Giraudo e Gori, escono Menez, Canotto e Di Chiara. Si passa al consueto 5-3-2 con Rivas-Gori davanti.

69′ – Non c’è rigore: l’arbitro annulla il penalty al Var!

65′ – Altro rigore per la Reggina! Di nuovo fallo di mani su palla messa in mezzo da Rivas. Ma c’è la solita, snervante, attesa Var.

DATO SPETTATORI – La società comunica i presenti di oggi al Granillo.

59′ – Cambio nella Reggina: entra Cicerelli per Rivas.

58′ – Accorcia le distanze il Benevento, 2-1 al Granillo: da un corner molto dubbio segna Improta, che approfitta di una respinta non impeccabile della difesa. Gol arrivato nel momento più inaspettato, visto che la Reggina stava gestendo e il Benevento non riusciva ad azzannare.

54′ – Altro ammonito per il Benevento, è Karic.

48′ – Primo ammonito del match, è del Benevento: Leverbe ferma con le cattive Di Chiara, che si stava involando verso la porta.

46′ – Comincia la ripresa di Reggina-Benevento: triplo cambio di Cannavaro, che mette dentro Forte, Viviani ed El Kaouakibi. Fuori tra gli altri Schiattarella, che aveva avuto un problema a ridosso dell’intervallo.

SECONDO TEMPO

45’+4 – Si chiude il primo tempo: Reggina meritatamente avanti con le reti – ormai è un habitué – di Hernani e Canotto. Benevento non pervenuto.

45′ – Sono 4 i minuti di recupero.

40′ – Capellini in spaccata su cross di Farias, palla fuori. Schiattarella a terra, entrano i medici.

36′ – RADDOPPIO AMARANTO, LA REGGINA VOLAAA!! Contropiede magistrale avviato e concluso da Canotto. La palla passa dai piedi di Hernani e Menez, che cicca ma offre l’assist involontario all’ala destra, che appoggia di tacco da due passi. Poi il Var conferma. Segnano ancora Hernani e Canotto, per la terza gara di fila.

33′ – Il Benevento ha perso lo smalto dei primi minuti nel palleggio, è lento nel muovere la palla e commette molti errori. Reggina in fiducia dopo il gol, ora gestisce senza affanni.

28′ – La Reggina adesso gestisce e non rischia nulla. Fase tranquilla di gara.

20′ – VANTAGGIOOO REGGGINAAAA!!! Hernani non sbaglia ed è di nuovo freddissimo dal dischetto: stesso lato del match contro il Genoa, il portiere indovina il lato ma non la prende. Si sblocca il match al Granillo!

19′ – L’arbitro al Var conferma: rigore per la Reggina! Sul cross dalla destra di Pierozzi, è Pastina ad aprire il braccio.

18′ – Presunto tocco di mani in area ospite, arbitro richiamato al Var!

15′ – Doppio corner Benevento, che continua a tenere il pallino del gioco. E sul secondo angolo, sfiora il gol Karic di testa, che manda alto. Ravaglia in ritardo e difesa disattenta.

8′ – Altra occasione Reggina! Menez tira dal limite, deviazione, sulla palla si butta Canotto, ma para il portiere. E’ corner.

6′ – Prima occasione del match, è per la Reggina e capita sui piedi di Cicerelli: l’ala sinistra serve Menez, che gliela ridà con un tacco delizioso, ma l’ex Salernitana apre troppo il piattone a giro.

4′ – In questo avvio il pallino del gioco è per il Benevento, che tiene anche il baricentro alto. Reggina bassa e d’attesa.

1′ – Partiti! Comincia il match del Granillo tra Reggina e Benevento. Brividi al saluto tra Inzaghi e Cannavaro, che si abbracciano tra il lungo applauso del Granillo e lo sfondo dell’inno amaranto. Si gioca con un pallone speciale oggi, rosso, per dire “no” alla violenza sulle donne.

PRIMO TEMPO

Reggina-Benevento, prepartita

ore 12:19 – Squadre rientrate negli spogliatoi, lo stadio comincia a riempirsi. Dieci minuti al fischio d’inizio.

ore 11:50 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento, è appena entrata anche la Reggina. A bordo campo anche parte della dirigenza amaranto. Poco fa sono stati rimossi i teloni che erano stati appoggiati sul terreno di gioco per evitare che la pioggia di questi giorni potesse rendere il terreno pesante. Dalla tribuna il manto erboso sembra aver tenuto abbastanza bene, anche perché da qualche ora la pioggia è quasi nulla, a dispetto della quantità d’acqua caduta ieri.

Reggina-Benevento, formazioni ufficiali

“Qualcuno che ha giocato meno partirà titolare”, aveva detto ieri Inzaghi in conferenza. Ed ecco il cambio: Cicerelli per Rivas. L’ex Salernitana era sceso in campo dal primo minuto solo in un’occasione, a Modena. Rientrano dal primo minuto Di Chiara e Menez in luogo di Giraudo e Gori, titolari a Venezia. Per il resto, tutto confermato, con Cionek, Crisetig e Ricci in panca. Cannavaro lascia Simy e Forte in panchina e se la gioca con Farias e La Gumina davanti, come da pronostico. I vari Acampora, Viviani e gli altri recuperati, sono in panchina, ancora non al meglio.

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Ménez, Cicerelli. In panchina: Colombi, Bouah, Cionek, Giraudo, Liotti, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Gori, Ricci, Rivas, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Benevento (3-5-2): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina; Letizia, Improta, Schiattarella, Karic, Foulon; Farias, La Gumina. In panchina: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Acampora, Masciangelo, Kubica, Thaim, Viviani, Simy, Basit, Koutsoupias, Forte. Allenatore: Fabio Cannavaro.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine. Assistenti: Domenico Palermo di Bari e Andrea Niedda di Ozieri. IV ufficiale: Daniele Rutella di Enna. VAR: Valerio Marini di Roma 1. A-VAR: Livio Marinelli di Tivoli.