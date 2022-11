Polistena: all’Itis “Conte Milano” la consegna del premio di Studio “Girolamo Tripodi” a Marika Lucia Macrì

4 Novembre 2022 09:19

Il Premio di Studio “Girolamo Tripodi”, giunto quest’anno alla sua III edizione, ha vissuto un nuovo momento all’Istituto Tecnico Industriale Statale “Conte Milano” di Polistena

Il Premio di Studio “Girolamo Tripodi”, giunto quest’anno alla sua III edizione, ha vissuto un nuovo momento all’Istituto Tecnico Industriale Statale “Conte Milano” di Polistena. Il premio è stato consegnato alla studentessa Macrì Marika Lucia della classe 3^ E, che lo scorso anno scolastico è risultata la più meritevole e bisognosa diplomata dell’Istituto Tecnico Industriale “Conte Milano” di Polistena (RC). La cerimonia si è svolta nell’auditorium “Roberta Lanzino”, alla presenza di una folta rappresentanza degli studenti di tutte le classi quinte di questo anno scolastico dell’ITIS. terze della Scuola Secondaria di I° Grado dell’Istituto Comprensivo.

Ha aperto l’evento la Dirigente Scolastica prof.ssa Simona Prochilo che ha voluto innanzitutto presentare ai ragazzi il video “GIROLAMO TRIPODI – Storia di un ideale”, prodotto dalla Fondazione che, come ha detto, “racconta una bellissima storia e, soprattutto, un esempio di vita, un esempio per tutti noi calabresi, per tutti noi che dovremmo, prendendo spunto da questo video, diventare anche noi un esempio per le generazioni future. Vedendo questo video vengono i brividi, perché oggi da calabrese a Polistena posso godere di tante battaglie fatte da questo grande uomo, di cui i figli continuano la memoria e l’operato attraverso la Fondazione a lui intitolata. Girolamo Tripodi rappresenta la storia di un calabrese convinto, che ha portato avanti le proprie idee e che tutti ricordano per quanto amava la sua terra e per tutte le sue lotte fatte per migliorare il contesto in cui lui viveva e per prestare a sua opera a favore dei calabresi”. La Dirigente Scolastica ha poi invitato gli studenti a guardare il video con attenzione “perché potrebbe riguardare la storia di ognuno di noi e di ognuno di voi”.

Dopo la proiezione del video, è intervenuto il Presidente della Fondazione Michelangelo Tripodi che ha rivolto un sentito ringraziamento alla prof.ssa Simona Prochilo, unitamente alla DSGA Maria Imperio, per l’ accoglienza e disponibilità e ha salutato con un grande apprezzamento la studentessa premiata Macrì Marika Lucia.

Michelangelo Tripodi ha voluto sottolineare come “la scelta strategica prioritaria della Fondazione è quella di investire sui giovani studenti calabresi che conseguono il titolo di studio ottenendo brillanti risultati. Proprio per questo, quest’anno sono state coinvolte ben 6 scuole della città di Reggio Calabria e di Polistena con 6 borse di studio: un piccolo segnale rivolto alle scuole calabresi con l’augurio che questi ragazzi possano rappresentare la speranza di un futuro migliore per la nostra terra. E’ un impegno che portiamo avanti nel solco dell’insegnamento di mio padre, che pur essendo un autodidatta, ha sempre creduto nella scuola e si è sempre speso per la sua crescita ed il suo sviluppo. Non a caso i primi atti che compì da Sindaco, nel 1970, furono indirizzati alla scuola, ad estendere il diritto allo studio, a garantire i libri per gli studenti della scuola dell’obbligo, ad istituire le mense scolastiche, a garantire il trasporto scolastico, a dotare Polistena di una rete di scuole moderne e attrezzate per tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia alla scuola superiore.

Attraverso la figura simbolica di Girolamo Tripodi, la Fondazione ritiene necessario promuovere e far conoscere questa storia collettiva della nostra comunità che ha fatto passi da gigante per riscattarsi dalla subalternità, dall’oppressione e dallo sfruttamento. E’ questa storia collettiva che è alla base del progresso e della crescita sociale di un popolo che si è emancipato e liberato da condizioni di arretratezza semifeudale.

Nel ricordare che la Fondazione vuole tenere viva la memoria, per costruire il presente e progettare il futuro, Michelangelo Tripodi ha concluso rivolgendo un saluto ideale anche al precedente Dirigente Scolastico prof. Franco Mileto, con il quale era stato avviato un fecondo rapporto di collaborazione e ha espresso l’auspicio che anche in futuro con la prof.ssa Simona Prochilo possa proseguire una fattiva cooperazione e sintonia per i progetti che si potranno portare avanti in comune.

Subito dopo si è passati alla premiazione dello studentessa Macrì Marika Lucia, della classe 5^ E dell’anno scolastico 2021/2022, risultata vincitore del Premio di studio “Girolamo Tripodi” quale più meritevole e bisognoso diplomato dell’Istituto Comprensivo.

La Fondazione e la Scuola hanno espresso un encomio alla ragazza e alla professoressa Katia Mundo, che ne ha seguito il percorso di studio, unitamente all’augurio di grandi successi nella successiva carriera universitaria che la giovane Marika dovrà affrontare.