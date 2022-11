Nave da guerra francese a propulsione nucleare attraversa lo Stretto di Messina | FOTO

20 Novembre 2022 17:06

Ha solcato le acque0 dello Stretto tra Reggio e Messina una nave da guerra francese, Charles de Gaulle. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo di Giuseppe Laface, l’imbarcazione militare ha attraversato velocemente il mare tra Scilla e Cariddi e non è dato a sapere la destinazione. Da segnalare che non è certo il primo il passaggio di una nave da guerra tra Calabria e Sicilia, anche se, questa volta, desta maggior scalpore visto il conflitto tra Russia e Ucraina nel cuore dell’Europa.

Le caratteristiche della Charles de Gaulle

La Charles de Gaulle è l’unica portaerei della Marina francese attualmente in servizio a propulsione nucleare costruita in Europa occidentale. L’imbarcazione misura 261,5 metri di lunghezza, 64,36 metri di larghezza e 75 metri di altezza. Con un dislocamento di circa 42.500 tonnellate, può trasportare circa 1.950 persone a bordo, con l’aggiunta di 800 militari in trasporto truppe. La nave prende il suo nome dal generale, statista e presidente della Repubblica francese Charles de Gaulle.