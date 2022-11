Mondiali Qatar: Iconico di Lusail, lo stadio della finale. La ciotola interna e l’imbarcazione Dau | FOTO

22 Novembre 2022 09:37

Lo stadio della finale. Lo stadio più bello. Lo stadio più grande. Lo stadio in cui si gioca la partita più importante della competizione più importante e storica mai esistita nel mondo del calcio: la finale dei Mondiali. In Qatar, l’ultimo atto si giocherà il 18 dicembre allo Stadio Iconico di Lusail, impianto vergine (ancora mai utilizzato, verrà inaugurato oggi), aperto per la prima volta nell’ottobre 2021. Non sarà un caso che, uno stadio così imponente e avanguardistico, venga inaugurato da… Leo Messi. La stella argentina giocherà infatti oggi con la sua Nazionale contro l’Arabia Saudita, provando per l’ultima volta in carriera a vincere quel Mondiale che in bacheca gli manca.

La costruzione di questo impianto è cominciata ufficialmente nell’aprile 2017, ma il progetto definitivo è stato presentato a dicembre 2018. Quattro anni circa di lavori per una capienza di 86 mila posti circa e che dopo la competizione verrà ridotta a 40, riconvertendo alcune parti da riutilizzare per negozi, strutture sportive e cliniche. Lo stadio si trova a circa 20 km dalla capitale Doha e anche in questo caso la sua realizzazione richiama alla cultura araba. Gli interni, infatti, ricordano la tradizionale arte della tessitura della ciotola, così come anche le lanterne islamiche. La parte esterna, invece, rievoca le vele di una Dau, una storica imbarcazione araba utilizzata per i viaggi commerciali da 60 anni a questa parte. Il tetto, poi, rappresenta una sella, dando l’impressione di “galleggiare” sopra la ciotola interna. Un design ovviamente futuristico e soprattutto “green”. Questo impianto, infatti, è il più ecologico della competizione, nonché dotato di aria condizionata. Si pensi anche, ad esempio, che l’acqua presente all’interno dello stadio viene riciclata e riutilizzata per irrigare le piante intorno allo stadio, consentendo di risparmiare una buona percentuale di acqua. All’interno, poi, non mancano alloggi vip e aree hospitality, quelle che abbiamo già intravisto anche per gli altri stadi qatarioti, all’insegno di lusso e modernità.

E’ possibile raggiungere lo stadio in più modi: con i mezzi di trasporto, utilizzando la Red Line della Doha Metro; o attraverso l’auto percorrendo la Al Khor Expressway. Dopo il 2022 sarà poi attivo anche il Lusail Light Rail Tram. Di seguito tutte le partite che si giocheranno in questo stadio.

22 novembre

Gruppo C: Argentina-Arabia Saudita (ore 13.00 locali e ore 11.00 in Italia)

24 novembre

Gruppo G: Brasile-Serbia (ore 22.00 locali e ore 20.00 in Italia)

26 novembre

Gruppo C: Argentina-Messico (ore 22.00 locali e ore 20.00 in Italia)

28 novembre

Gruppo H: Portogallo-Uruguay (ore 22.00 locali e ore 20.00 in Italia)

30 novembre

Gruppo C: Arabia Saudita-Messico (ore 22.00 locali e ore 20.00 in Italia)

2 dicembre

Gruppo G: Camerun-Brasile (ore 22.00 locali e ore 20.00 in Italia)

5 dicembre

Ottavi di finale: 1H-2G (ore 22.00 locali e ore 20.00 in Italia)

9 dicembre

Quarti di finale: W49-W50 (ore 22.00 locali e ore 20.00 in Italia)

13 dicembre

Semifinale: W57-W58 (ore 22.00 locali e ore 20.00 in Italia)

18 dicembre