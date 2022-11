Maltempo, ancora piogge e mareggiate: le immagini da Scilla | FOTO e VIDEO

23 Novembre 2022 13:14

Continua ad imperversare il maltempo in Calabria colpita in queste ore da violente mareggiate che dalla scorsa notte stanno interessando tutta la fascia tirrenica della Regione in modo localmente intenso. Il mare è arrivato in strada in molte località turistiche come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, provenienti da Scilla. Situazione analoga anche a Tropea e in Sicilia, con il litorale flagellato dal mare ingrossato: gravi danni a Capo d’Orlando dove il mare ha raggiunto la strada.

Proprio nella fascia tirrenica di Calabria e Sicilia le precipitazioni proseguiranno abbondanti anche nelle prossime ore, intense nell’area Nebroidea e in Aspromonte. Anche le temperature sono diminuite considerevolmente: a Reggio Calabria la minima è crollata fino a +10°C, in Sila la neve è scesa fino ai 1.300 metri di quota. La situazione termica non cambierà nelle prossime ore.