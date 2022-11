Inzaghi-Cannavaro, abbraccio da brividi tra gli applausi del Granillo: la FOTOGALLERY di Reggina-Benevento

27 Novembre 2022 16:23

A inizio gara sorridevano entrambi. Dopo il triplice fischio, invece, probabilmente soltanto uno. Ma rivedere grandi campioni al Granillo è sempre un’emozione. Ed emozionante è stato l’abbraccio tra Pippo Inzaghi e Fabio Cannavaro poco prima del calcio d’inizio di Reggina-Benevento. Avversari da calciatori, compagni in azzurro e oggi di nuovo contro ma per la prima volta in panchina. Il tecnico amaranto domina il primo tempo, quello giallorosso esce fuori nella ripresa e ringrazia i calci piazzati, le ingenuità dei locali e gli episodi. Da brividi, però, quel saluto: Cannavaro e Inzaghi si abbracciano, tutto lo stadio si lascia andare ad un applauso sincero.

Poi la gara: i due gol amaranto, la rimonta ospite, le polemiche. E’ tutto nella FOTOGALLERY di StrettoWeb a cura di Salvatore Dato. Le immagini sono a corredo dell’articolo.