19 Ottobre 2022 10:50

Trasporti nello Stretto, Raffa: “finalmente De Luca si accorge del problema. Da parlamentare della commissione trasporti (unica di Messina), provo ad aggiornarti su quanto fatto in questi anni”

“Caro Cateno, sulla questione dei collegamenti sullo Stretto di Messina di cui ti sei lamentato, mi ero ripromessa di non intervenire. Visti gli attacchi dei tuoi fan, dico che certamente si deve fare di più e mi fa piacere che ti sei finalmente accorto del problema (meglio tardi che mai). Da deputata della commissione trasporti (unica di Messina), provo ad aggiornarti su quanto fatto in questi anni (tu dove eri?): quando ti sei candidato a sindaco (e quando eri deputato regionale), il servizio di aliscafi di cui ti lamenti manco c’era. Funzionava a singhiozzo e male, tra concessioni scadute, mancati rinnovi e proroghe”. Così in un post sui social la deputata, del Movimento 5 Stelle, Angela Raffa. “Oggi noi abbiamo affidato ad FS un servizio stabile con più aliscafi e corse; i servizi a terra ci sono grazie a quell’Autorità portuale di Messina che noi abbiamo salvato. Miglioramenti sono stati progettati ed in fase di realizzazione con il Pnrr; le coincidenze non esistevano. Oggi le garantiamo con i treni da e per Villa San Giovanni (quello preso da te invece già arrivava in Sicilia). Se si sposta la partenza dell’aliscafo dalle 5.55 alle 6.15, come chiedi, al ritorno saltano le coincidenze per i treni Freccia ed Italo; lamenti l’attesa necessaria a caricare un treno sulla nave. Ma scendere dal treno e prendere l’aliscafo risolverebbe il problema solo per Messina città. Noi vorremmo aiutare anche chi deve andare a Santa Teresa, a Barcellona P.G., e tutti i siciliani. In questi anni abbiamo lavorato per ridurre i tempi (le locomotive non si comprano al mercato, ma vanno ordinate e costruite). Dalla settimana scorsa sono iniziate le prove con due locomotive a batteria per manovrare autonomamente e permettere al treno, in configurazione speciale, di entrare nella nave senza i lunghi tempi di manovra; chi viaggia in aereo può oggi prendere 16 corse giornaliere di aliscafo per Reggio Calabria in coincidenza con il bus per l’aeroporto. Se viaggia da Catania, il treno e scendere all’apposita fermata, da noi realizzata, all’aeroporto”, rimarca Raffa.

“C’è ancora tanto da fare e spero che le nostre battaglie per migliorare i servizi sullo Stretto possano contare sul tuo aiuto, non solo su qualche tuo post sui social“, conclude Raffa.