Tiro con l’arco, applausi a Matera per gli Arcieri Club Lido

Quaglia e Novello doppio oro e successo in terra Lucana: il racconto della trasferta

Continuano la scia positiva e i successi per gli Arcieri Club Lido nella stagione indoor 2022. Infatti nel Palazzetto Lanera di Matera, magistralmente organizzata dagli arcieri dei Sassi sotto la guida di Francesco Grieco e Cosimo Nicoletti, la coppia di atleti militanti nella società dei Catanzaro Lido conquistano due medaglie d’oro nella divisione compound. La trasferta in terra Lucana era inserita nel programma redatto dallo staff tecnico della società per i due atleti, che ad inizio stagione, hanno voluto provare sul campo la nuova attrezzatura della PSE, per valutare gli effetti e i risultati raggiungibili con i nuovi compound utilizzati.

La scelta sul PSE è stata ponderata a lungo e i nostri fornitori, come qualità l’hanno fortemente consigliata ai nostri giovani atleti. Quella di Matera è una conferma sportiva, aggiunge il Mister Poerio Piterà Edoardo, i nostri ragazzi nonostante il cambio di attrezzatura hanno subito creato con la stessa un feeling perfetto che li ha portati nelle ultime gare disputate sempre sul gradino più alto del podio. Francesco Quaglia nel compound seniores, si conferma ancora una volta il migliore in campo, dopo l’ottimo successo avuto in casa nella gara di Camigliatello, si conferma ancora il n° 1 in terra Lucana, così come pure la nostra Gorizia Novello Anna nel compound seniores, anch’essa reduce di un meraviglioso podio e oro di Camigliatello, fa bis con il successo ottenuto a Matera. L’impegno dei nostri ragazzi, ci riferisce il mister Poerio Piterà, li ha portati in poco tempo ad ottenere ottimi punteggi e notevoli risultati, tesserati da poco tempo, hanno subito dimostrato un’ottima qualità di tiro. Il fatto di ottenere ottimi punteggi in passato anche con altre attrezzature, ci ha indirizzato a valutare nuovi accorgimenti tecnici e quindi nuove strategie di gara. Tra questi studi la scelta è ricaduta sui nuovi PSE che come costatato nelle ultime competizioni sono sempre sul gradino più alto del podio in ambito sportivo.