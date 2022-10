Anche Siderno al fianco delle donne iraniane: il gesto del sindaco Fragomeni

7 Ottobre 2022 17:01

“Un gesto simbolico, non risolutore, per avviare una risposta più forte ed adeguata da parte delle Istituzioni italiane ed europee”, ha commentato il primo cittadino

L’Amministrazione Comunale di Siderno, guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, si dichiara fermamente a sostegno della lotta delle donne Iraniane, per i diritti delle donne in tutto il mondo. Come pubblicato tramite le pagine social anche le rappresentanti della cittadina in provincia di Reggio Calabria ha effettuato il taglio di una ciocca di capelli: “un gesto simbolico, non risolutore, per avviare una risposta più forte ed adeguata da parte delle Istituzioni italiane ed europee”, commenta il primo cittadino.

Un gesto che prende spunto da quello fatto dall’eurodeputato svedese di origini irachena Abir Al-Sahlani (gruppo Renew), che si è tagliata una ciocca di capelli durante il suo intervento in aula a sostegno delle donne iraniane. In questi giorni molti vip, da Belen a Claudia Gerini, hanno fatto lo stesso: un modo per mostrarsi al fianco delle proteste in Iran esplose dopo la morte di Mahsa Amini, 22enne curda morta il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia morale di Teheran per non aver indossato correttamente il velo imposto a tutte le donne nel Paese.