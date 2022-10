Berlusconi: “Ronzulli capogruppo al Senato, Cattaneo alla Camera”

18 Ottobre 2022 11:44

Le indicazioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ai parlamentari di Forza Italia

“Cari onorevoli deputati e senatori di Forza Italia, permettetemi di complimentarmi per la vostra elezione e di ringraziarvi ancora per il contributo che avete dato alla nostra campagna elettorale – scrive Silvio Berlusconi in una lettera inviata agli eletti azzurri- sono sicuro che ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare e che i nostri Gruppi si distingueranno per la capacità di lavoro e di proposte concrete per risolvere i tanti problemi della nostra Italia. Sono anche lieto che i nostri Gruppi siano, come è capitato più volte, connotati da una forte presenza di giovani e di signore. Per dare ancora più forza ai nostri Gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato”, conclude.