Tennistavolo, primo successo stagionale per la Galaxy Reggio Calabria Idroterm: netto 5-2 su TT Torre del Greco

17 Ottobre 2022 11:46

Prima affermazione stagionale in B1 per la Galaxy Reggio Calabria Idroterm che supera con il punteggio di 5-2 TT Torre del Greco

In serie B1 girone E arriva il primo ruggito della Galaxy Reggio Calabria Idroterm che, dopo aver steccato la prima fuori casa contro il PG Frassati A, regola con un netto 5-2 la forte compagine del TT Torre del Greco. I punti per i Reggini sono stati messi a segno da Mariano Trifirò vittorioso 3-1 su Palladino Michele, da Pasquale Marcianò 3-1 su Guastafierro Raffaele e dalla splendida tripletta del n.1 Dario Sabatino che ha messo in riga Palladino e Guastafierro col medesimo risultato di 3-0 e Davide Gammone col risultato di 3-2.

In serie B2 nulla da fare per Migliardi, Falsone e Maio che dopo la prima sconfitta in casa contro la Pongistica Messina per 5-3 ,cedono anche a Lecce contro la forte compagine pugliese di Manuel Moncada, Emiliano Cataldo e Francesco Sabato per 5-2. Per i salentini tripletta del forte Moncada che regola col medesimo punteggio di 3-0 Maio, Falsone e Migliardi e due punti inanellati rispettivamente da Cataldo su Falsone 3-1 e Sabato su Maio 3-1.

Per i Reggini seconda doppietta stagionale per Luca Migliardi che batte Sabato 3-1 e Cataldo 3-2.

In serie C2 gli alfieri del presidente Mittiga partono col piede giusto nel primo concentramento svolto a Cinquefrondi e regolano lo Spezzano albanese per 4-2 e Castrovillari per 5-1. Nel secondo concentramento giocato a Paterno Calabro Guttuso Salvatore, Amato Salvatore e capitan Fabio La Cava tengono alta la concentrazione e superano agevolmente Atlantide Vibo per 6-0 fermandosi sul pari 3-3 solo nel derby contro la Casper Reggio Calabria.

I Galattici chiudono i primi due concentramenti in vetta alla classifica dimostrando momentaneamente di essere la prima forza del campionato. Bene anche la D1 del Presidente Mittiga che nel primo concentramento a Cinquefrondi regola col medesimo punteggio di 6-0 sia l’Atlantide Vibo che la Casper Reggio Calabria. Per gli Alfieri di capitan Pellegrino è punteggio pieno e primo posto in classifica.