Reggio Calabria, ragazzino riverso al suolo sul corso Garibaldi: interviene l’ambulanza

31 Ottobre 2022 20:13

Reggio Calabria, soccorso del 118 sul corso Garibaldi per un ragazzino ferito probabilmente dopo una caduta o un malore

Un’ambulanza del 118 è intervenuta pochi minuti fa nel cuore del corso Garibaldi di Reggio Calabria per soccorrere un ragazzino. L’adolescente è rimasto riverso al suolo sul marciapiede dopo una caduta, forse dovuta a un gioco con gli amichetti o a un improvviso malore di lieve entità. Il ragazzino è sempre rimasto cosciente anche se è stato soccorso mentre era in lacrime e visibilmente impaurito, dopo aver sbattuto la schiena e la testa al suolo per la caduta. Apparentemente non mostrava ferite gravi.

Il giovane era insieme ad una comitiva di una decina di amici tutti vestiti e truccati in maschera per festeggiare Halloween in semplicità. Una festa che purtroppo non è finita bene. Dopo i primi soccorsi sul posto, infatti, il ragazzino è stato trasportato in Ospedale a bordo dell’ambulanza.