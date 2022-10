Reggio Calabria, protesta a Piazza Italia: “difendiamo la cultura” | INTERVISTE

8 Ottobre 2022 14:42

Reggio Calabria: atti intimidatori contro i Rettori Zimbalatti e Zumbo. Libera: “condanniamo fermamente l’ennesimo gesto vile e siamo qui per proteggere la cultura”

Sit-in di protesta questa mattina a Piazza Italia a Reggio Calabria dopo l’attentato al Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea, professor Giuseppe Zimbalatti e l’incendio dell’autovettura del Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, professor Antonino Zumbo che tanto hanno indignato i cittadini della città dello Stretto.

Il referente di Libera, Giuseppe Marino, afferma: “pare che nel mirino ci siano proprio le Università, centro della cultura della città e presidi di conoscenza e legalità. Libera condanna fermamente l’ennesimo gesto vile proponendo appunto questa protesta invitando a partecipare istituzioni, cittadini e associazioni. I giovani? Purtroppo non si riescono più a coinvolgere come prima a causa della carenza di riferimenti, serve credibilità da parte delle istituzioni”. Marica Brinzi, rappresentante di Libera, rimarca: “sono state colpite due persone che rappresentano al cultura in città e noi non potevamo rimanere in silenzio. Il cambiamento parte dai giovani, è una speranza importante per la nostra terra”.

L’insegnante Vincenzo Chindamo, invece, evidenza che “la criminalità cerca in ogni ambiente di intimidire la popolazione, noi calabresi ci siamo scocciati. Dobbiamo puntare sulla cultura e la ‘ndrangheta, per sua natura, non la vuole”. Gisella Murgia, docente all’Università per Stranieri, si dice: “stupita di quanto successo ai due rettori. Noi docenti e gli studenti siamo sconvolti, il prof. Zumbo è ben voluto da tutti ed è stimato sia a Messina e sia qui, così come il prof. Zimbalatti”.