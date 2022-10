Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio presentato il convegno “Salute mentale fra criticità e necessità” | INTERVISTE

14 Ottobre 2022 22:38

Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio presentato il convegno “Salute mentale fra criticità e necessità” , nel ricordo di Angelo Grazioso. Le immagini

E’ stata presentata a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, l’iniziativa che si terrà il prossimo 19 ottobre dalle 0re 16:00, dal titolo “Salute mentale fra criticità e necessità – verso una salute territoriale di comunità partecipata – Calabria Fanalino di coda” nel ricordo di Angelo Grazioso. L’evento è organizzato da Unasam, Insieme per la disabilità, Libellula, Gedeone, Fonè, salotto dei poeti “la rosa nel pozzo”, la Rosa del Pozzo Editrice, Città Metropolitana, Comune di Reggio Calabria, Assessorato Politiche Sociali e Sanità della Città Metropolitana e del Comune, assessorato partecipazione del Comune, Associazione Cul 3.0, Gruppo Farmac’è, Consulta Cultura di Reggio Calabria, Reggio Tv e Xero Hub.

Per Eduardo Lamberti Castronuovo “questo convegno rappresenta la giusta risposta alla necessità che il territorio ha. Sulle malattie mentali indietro siamo indietro di 50 anni e queste persone non vanno emarginate ma incluse ed aiutate”. L’assessore Giuggi Palmenta ha detto: “c’è bisogno di parlare e confrontarsi su questo problema per risolvere le varie criticità. Ricordo che la città metropolitana ha lavorato per l’istituzione di un tavolo sulla salute mentale”. Emilia Condorelli, presidente della 5ª Consulta della Città Metropolitana, ha sottolineato: “il meeting porrà una riflessione molto forte anche sull’abuso della sedazione nel ricordo di Angelo Grazioso”. Per Immacolata Cassalia l’evento sarà utile per cercare di “dare risposte adeguate al territorio che non esprime le necessità di cui ha bisogno”.