Reggio Calabria, operazione trasparenza dell’Opposizione: “ecco la verità sul bando sui rifiuti” | INTERVISTE

29 Ottobre 2022 15:00

Reggio Calabria, qualche giorno fa il Consiglio di Stato ha dato ragione a Ecologia Oggi, respinti i ricorsi di Comune e Teknoservice. L’opposizione va all’attacco

Va all’attacco della maggioranza, l’opposizione consiliare al comune di Reggio Calabria sulla questione del bando sui rifiuti che sta creando enormi difficoltà ad una città già in ginocchio a causa di una latente emergenza sulla spazzatura. La sentenza dell’altro giorno del Consiglio di Stato che dà ragione a Ecologia Oggi respingendo i ricorsi di Comune e Teknoservice, ha fatto riflettere i consiglieri comunali di minoranza. Massimo Ripepi, consigliere comunale di Coraggio Italia, va all’attacco: “mi preme dire che questo incontro avviene a Piazza Italia perchè il Comune non ha 50 euro per pagare un dipendente per tenere aperto il comune, spero che le regole siano uguali per tutti anche per l’attuale maggioranza”. “Bando rifiuti? Siamo nel limbo più assoluto. In sostanza il consiglio di Stato rimprovera e dà indicazioni alla commissione esterna nominata dalla Giunta, per la rivalutazione del principio di equivalenza. La conseguenza di tutto ciò è che la città è sempre più sporca e la gente stanca. L’amministrazione comunale dimostra incompetenza e brancola nel buio”, rimarca Ripepi.

Per il capogruppo di Forza Italia, Federico Milia, la “responsabilità di quanto sta succedendo è politica. Noi abbiamo un ottimo dirigente nel settore ambiente ma la maggioranza ha deciso di dar vita ad una commissione esterna che paghiamo profumatamente ma non riesce a raggiungere risultati accettabili. Pare evidente che l’amministrazione è senza una programmazione seria, basti pensare che in città abbiamo almeno dieci opere incompiute”, conclude Milia.