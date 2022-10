Reggio Calabria, Minasi e Cannizzaro all’iniziativa dell’Uil: “politiche attive sulla natalità, basta con il precariato” | VIDEO

7 Ottobre 2022 20:45

Reggio Calabria, Minasi all’iniziativa dell’Uil: “mettere fine al precariato, sfruttare i fondi comunitari per la formazione di politiche attive per il lavoro”

Si è svolta questa sera, presso l’hotel Excelsior di Reggio Calabria, l’iniziativa organizzata da Nuccio Azzarà dell’Uil in cui sono intervenuti il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro ed i senatori Nicola Irto e Tilde Minasi, rispettivamente del Partito Democratico e della Lega, in cui si sono confrontati in un dibattito pubblico sui maggiori temi e le più importanti criticità che riguardano la nostra provincia. Nel suo intervento, Tilde Minasi, ancora per poco assessore regionale, ha richiamato l’attenzione dei presenti sulla questione natalità: “servono politiche attive sulle nascite altrimenti rischiamo di essere un paese per anziani e senza nessuno che porti avanti il territorio. C’è l’obbligo di mettere fine al precariato e sfruttare i fondi comunitari per la formazione di politiche attive lavoro. Da parte mia – rimarca la parlamentare leghista- ci sarà massimo impegno e coraggio per dare risposte alla Calabria ed a Reggio”.

Ha partecipato all’evento anche il deputato e responsabile Sud di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, parlamentare per la seconda legislatura, il quale si è soffermato sulle funzioni della Città Metropolitana che potrebbero essere “allargate” qualora la Regione volesse. Il forzista ha parlato anche della discussa legge Severino: “se ci sarà l’occasione voterò contro e quindi per la cancellazione”.