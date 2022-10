Reggio Calabria, domenica spettacolare in Via Marina con la Mediterranean Cup di Vela | FOTO e VIDEO

30 Ottobre 2022 14:27

Erano in tanti, cittadini, curiosi e appassionati, ad osservare tutto lo spettacolo delle barche che veleggiavano sulle limpide acque dello Stretto: tutte le immagini e la video-intervista di Carlo Colella

Una domenica bellissima, di sole, luci, colori, gioia e allegria. E’ l’ennesimo weekend autunnale, a Reggio Calabria, che di autunno ha però ben poco. E questa mattina, nello splendido scenario del Lungomare, con lo Stretto sullo sfondo, è stata inaugurata la Mediterranean Cup, l’affascinante evento di Vela nelle acque reggine. Alle ore 9, la cerimonia inaugurale, iniziata con la degustazione dei prodotti tipici. Alle 11, presso il “Mediterranean Cup Village”, la lezione di Pilates fusion a cura di Irene Tripodi e poi, alle 12, la partenza della prima prova delle regate veliche, nello specchio d’acqua antistante l’Arena “Ciccio Franco” e osservabile dal lungomare Falcomatà.

Ed erano in tanti, cittadini, curiosi e appassionati, ad osservare tutto lo spettacolo delle barche che veleggiavano sulle limpide acque dello Stretto. A corredo dell’articolo tutte le immagini, qui di seguito il video con l’intervista a Carlo Colella, Presidente del Circolo Velico Reggio Calabria. Ovviamente, l’evento non finisce qui, anzi è appena iniziato. Nel pomeriggio si continua, così come nelle giornate di domani e martedì.