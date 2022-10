Bergarè: sul Lungomare di Reggio Calabria iniziativa dedicata al bergamotto con chef stellati | INTERVISTE

21 Ottobre 2022 19:51

“Bergarè”, è questo il nome scelto per uno degli eventi celebrativi dei 160 anni dall’istituzione della Camera di commercio di Reggio Calabria

“Bergarè”, è questo il nome scelto per uno degli eventi celebrativi dei 160 anni dall’istituzione della Camera di commercio di Reggio Calabria, attraverso i quali l’Ente camerale, racconta storie e personaggi legati al territorio. Da questo pomeriggio si sta svolgendo un evento celebrativo con “ospite” d’onore il Bergamotto. Presso la tensostruttura allestita sulla Via Marina bassa all’altezza della Stazione Lido, cinque importanti cuochi di ristoranti stellati calabresi stanno preparando piatti unici a base di bergamotto. Gli chef Luca Abbruzzino, Antonio Biafora, Luigi Lepore, Nino Rossi e Riccardo Sculli stanno preparando rispettivamente: Riso, Latte di baccalà, Bergamotto e Liquirizia; Cavolfiore, Bergamotto e Acciughe; Gelato al latte di capra, Bergamotto e Olive nere; Gambero, Emulsione di cozze, Finocchietto marino, Ponzu calabrese, Piparelle e Bergamotto candito; Ricciola, Bergamotto, Lattuga e Alaccia.

Lo chef Riccardo Sculli ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “il bergamotto fa parte della nostra identità e lo utilizziamo da diversi anni, siamo felici di poterlo utilizzare in cucina“. Per lo chef Antonio Biafora: “il bergamotto è un’eccellenza del nostro territorio e lo si può usare anche per le bevande”. Per lo chef Luigi Lepore è “stato importante un nostro viaggio nell’Area Grecanica per abbinare il bergamotto al latte di capra per un dolce buonissimo”. Lo chef Luca Abbruzzino, lo Chef del ristorante Abbruzzino: “il bergamotto è un prodotto eccezionale e rappresenta la Calabria nel mondo”. La giornalista enogastronomica e coordinatrice dell’evento Giovanna Pizzi sottolinea: “vogliamo celebrare questo stupendo agrume con un’iniziativa di grande spessore”. Il Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana ha rimarcato: “con questa iniziativa vogliamo celebrare i nostri 160 anni. Il Bergamotto ed i Bronzi di Riace sono i simboli della città”.